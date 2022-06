Fame nervosa - Gli alimenti per combatterla

E' capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di mangiare o desiderare di farlo senza avere fame. Lo si fa perchè il cibo ha un potere consolatorio quando siamo stressati. Non si tratta di una necessità ma di una fame 'emotiva o nervosa'.

Farlo di tanto in tanto non crea alcun problema, ma quando diventa routine mangiare fuori pasto, soprattutto alimenti ricchi di zuccheri e grassi, allora bisogna cominciare a porre dei rimedi.

Ossia rivolgersi ad un esperto che aiuti a rivedere lo stile di vita. Nello specifico gli esperti sono riusciti ad individuare alcuni alimenti che ci aiutano a combattere la fame nervosa e ci permettono di non ingrassare.

Ecco quali sono.

1 - Ceci: Gustosi e dall'alto tenore proteico, sono ideali per coloro che fanno un lavoro sedentario e quindi non consumano tante energie e livello fisico. E' un alimento a basso contenuto glicemico che non crea picchi e che quindi fornisce al nostro corpo l'energia necessario (non in eccesso) per far funzionare muscoli e cervello.

2 - Pinzimonio: quello proposto è a base di carote, gambi di sedano e finocchi, salsa guacamole, avocado. Sgranocchiare le verdure stimolerà il senso di sazietà, spezzando la fame ed apportano poche calorie.

3 - Lupini: Appartengono alla famiglia dei legumi. Di solito vengono consumati come spuntino fuori pasto. 100 g di lupini apportano 38 g di proteine vegetali, un po' come soia, carne e uova. Sono un'ottima fonte di sali minerali e sono un valido alleato nella prevenzione dell'ipertensione. E non contengono nemmeno glutine (informazione importate per i celiaci).

4 - ACE: Arancia, carota e limone sono un tris perfetto per una spremuta eccezionale. Meglio la spremuta che l'estratto perchè in quest'ultimo si perdono le fibre, indispensabili per avere una alimentazione bilanciata.

5 - Frutta secca: E' oramai noto che i MUFA (Mono Unsaturated Fatty Acids) sono insieme ad altri alimenti quelli che possono ridurre gli effetti negativi dei grassi saturi di origine animale. Tra questi rientrano l'olio d'oliva, il cioccolato fondente e soprattutto la frutta secca (mandorle, noci, nocciole, pinoli, arachidi, anacardi).