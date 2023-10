Snack che vanificano la dieta: quali sono

E' stato recentemente dimostrato da una ricerca condotta in Gran Bretagna e pubblicata sull'European Journal of Nutrition che un quarto delle persone vanifica i benefici derivanti da pasti sani con spuntini di scarsissima qualità.

Lo studio ha individuato come snack più consumati come 'spezzafame' bevande (latte, tè, caffè, bevande alla frutta), caramelle, biscotti, brownie, noci e semi, frutta, patatine, pane, formaggio, burro, torte e crostate, barrette di muesli o cereali.

Quelli con il maggiore contributo all'assunzione totale di energia giornaliera sono stati dolci e torte (14%), cereali per la colazione (13%), gelati e dessert congelati a base di latte (12%), ciambelle e pasticcini (12%), caramelle, biscotti, brownie, noci e semi (11%).

Il risultato è che chi opta per snack di alta qualità (noci, frutta fresca) non prende peso o ha un peso sano rispetto a coloro che non fanno lo spuntino o che scelgono qualcosa di non salutare. Come se non bastasse i 'diligenti' godono di una migliore salute metabolica e percepivano meno fame.

La qualità degli snack dipende da quattro parametri: fibra, grasso, zucchero e sale.

Gli spuntini poveri di fibra e ricchi degli altri tre ingredienti danno una minore sazietà ed una risposta glicemica maggiore.

In questo modo sale il rischio cardiometabolico e si favorisce lo stato di infiammazione cronica che è alla base dello sviluppo di malattie come diabete, patologie cardiovascolari, cancro, sindrome metabolica.