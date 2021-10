Alimenti ricchi di grassi 'sani' - Ecco quali sono

Non è assolutamente vero che tutti gli alimenti che risultano essere ricchi di grassi devono essere eliminati dalla nostra alimentazione.

Come noto infatti esistono grassi sani che fanno bene alla nostra salute (grassi insaturi, polinsaturi e monoinsaturi). Ecco quali sono.

Olio extravergine di oliva - Meglio assumerlo a crudo. Essendo privo di grassi saturi e ricco di grassi sani monoinstaturi è utile alla produzione di insulina, abbassa la pressione sanguigna, è ricco di antiossidanti e polifenoli che sono utili alla protezione delle membrane cellulari ed alla prevenzione ei tumori. Risulta inoltre utile alla prevenzione di disturbi cardiovascolari.

Yogurt greco - Ha meno zuccheri rispetto allo yogurt classico ed è indicato anche per le persone che sono intolleranti al lattosio. Proprietà: aumenta il senso di sazietà, accelera il metabolismo, abbassa la pressione, riduce il rischio di diabete tipo 2.

Pesce grasso - Salmone, tonno, sgombro, totani sono pesci ricchi di grassi e ricchissimi di omega 3, EPA e DHA, che riducono gli stati infiammatori del nostro corpo e rafforzano il sistema immunitario, aumentano la massa muscolare magra.

Frutta secca - Noci, anacardi, mandorle sono ricchi di sostanze antiossidanti che aiutano a mantenere in salute il nostro sistema digestivo. Studi hanno dimostrato che una dieta caratterizzata dall'elevata presenza di frutta secca riduce il rischio di sviluppare malattie cardiache, diabete ed ictus.

Avocado - Ricco di grassi monoinsaturi, aiuta la digestione, combatte colesterolo e diabete, è utile per combattere la dissenteria e per le donne in dolce attesa in quanto contiene molto acido folico.

Uova - Anche se i grassi sono di origine animali sono tutti monoinsaturi e polinsaturi. Forniscono proteine, vitamine e minerali.

Cioccolato fondente - E' il cioccolato col più basso contenuto calorico perchè è composto per il 45% da pasta di cacao. Ha effetti benefici sulle arterie, sul cuore, sull'apparato cardiovascolare, aiuta a prevenire il diabete. E' inoltre conosciuto per le sue proprietà afrodisiache e stimolanti.

Olio di semi di lino - Se viene consumato a crudo insieme ad insalate o a piatti leggeri apporta grandissimi benefici al nostro organismo: protegge la mucosa di intestino e stomaco, proprietà nutritive ed antiossidanti, progette il cuore regolarizzando il battito cardiaco, riduce il colesterolo.