Pomodori: perchè consumarli e quando evitarli

I pomodori sono i frutti (molto spesso si commette l'errore di considerarli degli ortaggi) di una pianta annuale. Sono originari dell'America meridionale, centrale e della parte meridionale dell'America settentrionale.

In Europa sono consumati da secoli; in Italia la prima testimonianza risale al 1692 quando il cuoco Antonio Latini descrisse la ricetta della salsa di pomodoro all'interno di un trattato dal titolo 'Lo scalco alla moderna'.

I pomodori sono ricchi di acqua, vitamine e sali minerali. La vitamina C ed il licopene hanno funzione antiossidante (funzione che aumenta se vengono cotti), la luteina e la zeaxantina (carotenoidi) hanno funzione antiossidante per la retina, la vitamina K contrasta le emorragie e protegge le ossa, i folati prevengono le malformazioni fetali, il potassio abbassa la pressione arteriosa, il fosforo contribuisce alla riparazione delle cellule danneggiate.

Non c'è alcuna controindicazione per il consumo di pomodoro, a patto che si sia in salute e non si soffra di particolari allergie (allergia al nickel o quando si ha troppo frequentemente bruciore di stomaco perchè stimolano la produzione di acido gastrico). Il loro consumo è anzi efficace per ridurre il livello di colesterolo cattivo nel sangue.

Vi sono dei casi nei quali il pomodoro può provocare in alcuni soggetti cefalea e mal di testa perchè contiene tiramina (la contengono anche i formaggi stagionati, il tonno, il vino rosso e bianco e le uova).

Non c'è una quantità esatta di pomodoro da mangiare a settimana (al giorno gli esperti dicono di non superare mai i 300 g). E' sempre consigliato variarli con altre verdure che si possono trovare nello stesso periodo.

Sono inoltre un alimento consigliato anche nelle diete dimagranti per il loro basso apporto calorico (19 calorie per 100 g di pomodoro crudo maturo), sono ricchi di acqua e se consumati crudi e senza aggiunta di sale favoriscono la diuresi.