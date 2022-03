Verdure di marzo - I benefici per la salute

Come ogni mese anche marzo ha i 'suoi' ortaggi di stagione da portare in tavola per depurare e favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso ed aiutare quindi reni e fegato, organi che sono sotto stress durante il cambio di stagione.

Tra le verdure di marzo si segnalano:

- asparagi (potassio ed asparagina per i reni nella diuresi)

- carciofi (proteggono il fetato dalle infezioni)

- tarassaco (rimedio per problemi digestivi e renali)

- agretti (hanno azione diuretica e di stimolo del transito intestinale)

- carote (combattono la formazione dei radicali liberi)

- finocchi (utili per depurare e sgonfiare l'organismo)

- indivia (alimento depurativo e diuretico)

- porro (ricco di acqua ed ideale per il transito intestinale e per una dieta detox)

- bietole (aiutano l'elasticità della pelle e dei capillari)

- zucca (composta da acqua per il 90%, ha potere saziante ed è un antiossidante per la prevenzione dei tumori), - barbietole (ricche di fibre, facilitano la digestione, il funzionamento del fegato, l'abbassamento del colesterolo)

- broccoli (depurativi, stimolano il transito intestinale e combattono l'Helicobacter pylori)

- cavoli (ideali per chi segue dieta contro l'osteoporosi)

- spinaci (verdura ideale da considerare per coloro che devono combattere obesità e sovrappeso)

- radicchio (la presenza di acqua e fibre lo rende alleato di coloro che soffrono di transito intestinale rallentato

- cavoletti di Bruxelles (funzione antibatterica ed antivirale)

- cavolfiore (alleato della salute dell'intestino vista la grande quantità di fibre presenti)