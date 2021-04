Arcigay Catania, dal 26 aprile gruppi di ascolto psicologico "Spazi del sè"

Da lunedì 26 aprile e per i mesi successivi, Arcigay Catania offre gratuitamente a tutta la comunità Lgbt la possibilità di partecipare ai gruppi di ascolto psicologico "Spazi del sè" che si terranno online a cura della dott.ssa Silvia Torrisi. Oltre ad essere di supporto alla comunità Lgbt, gli incontri saranno modulati in maniera utile per provare a trovare uno sfogo psicologico al periodo di isolamento e distanziamento che si sta vivendo da oltre un anno a causa della pandemia da Covid. "Siamo orgogliosi di attivare gratuitamente questo progetto - afferma il presidente di Arcigay Catania, Armando Caravini - supportati dalla collaborazione della dott.ssa Torrisi. "Spazi del sè" vuole supportare tutta la comunità Lgbt della provincia etnea, soprattutto in un periodo fortemente segnato dall'isolamento. Il supporto psicologico è orientato anche nell'ottica della gestione di eventuali casi di discriminazione negli ambienti scolastici o lavorativi". "L'anno scorso abbiamo iniziato questa bellissima collaborazione - dice la dott.ssa Torrisi - e più va avanti più cresce l'entusiasmo. Lunedì sarà il primo incontro aperto a tutti e sono onorata di essere io a condurlo. Sarà uno spazio di condivisione e di ascolto, non giudicante e accogliente". Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Meet, i posti sono limitati. Per iscriversi, cliccare al link Iscrizione incontro "Spazi del sé" 26 aprile ore 18:30