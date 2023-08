Estate: come riconoscere, prevenire e curare le punture di insetti

Purtroppo in estate sono all'ordine del giorno punture e morsi di insetti (zanzare, api, vespe, cimici, pulci, zecche).

Nella maggior parte dei casi la conseguenza è solo un piccolo e breve fastidio, ma è altrettanto possibile che possa scatenarsi una reazione allergica pericolosa.

Le zanzare sono sicuramente il fastidi maggiore e la gravità della reazione ad una puntura di zanzare dipende molto dalla sensibilità individuale.

Le zanzare, come gli altri insetti, vengono attratte dall'odore, amano chi ha una pelle più sottile, idratata e morbida ed una temperatura corporea leggermente superiore (per esempio mentre si fa attività fisica o si bevono alcolici). Vengono inoltre attirate maggiormente da colori come nero, rosso e blu.

Ci si può difendere coprendosi ed usando repellenti o la vitamina b1 topica, che conferisce alla nostra pelle un odore poco gradito alle zanzare stesse.

Se invece sulla nostra pelle si notano da 2 a 4 papule, l'una di seguito all'altra, è possibile che la responsabile sia la cimice dei letti, che si nasconde nei materassi, nella struttura del letto o nelle crepe dei muri.

Si incontrano più facilmente in vacanza o nelle case di campagna rimaste chiuse per molto tempo. Pungono sempre mentre si dorme ed al risveglio ci si accorge di questi pruriginosi ponfi.

Le pulci arrivano invece dagli animali a quattro zampe e causano piccole lesioni arrossate che provocano tanto prurito. Una singola pulce può pungere più volte nella stessa area alla ricerca di sangue. Per poterle prevenire è necessario trattare sempre i nostri animali con antiparassitari specifici.

Api, vespe e calabroni: di solito il loro 'pungere' causa reazioni cutanee localilzzate più o meno estese. Se però si manifesta malessere generale, orticaria diffusa, senso di mancamento o mancanza di respiro, si è di fronte ad una reazione allergica che può anche causare uno shock anafilattico (queste reazioni allergiche gravi si manifestano di solito entro qualche minuto dopo la puntura).

Per questo motivo chi sa di essere a rischio deve sempre portare con sè l'adrenalina per auto-iniezione che agisce in pochi minuti.

In caso di puntura di api, vespe, calabroni in primis bisgna rimuovere il pungiglione con una pinzetta per evitare l'ulteriore diffusione del veleno. Successivamente si possono fare degli impacchi di acqua fredda o ghiaccio per ridurre arrossamento e dolore. Si può utilizzare anche una crema a base di cortisone.