Campagna LILT “Se hai cara la pelle” - Visite di prevenzione dei tumori cutanei a Catania

Si chiama “Se hai cara la pelle” ed è la campagna Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei che si svolge ogni anno in primavera e che anticipa di qualche mese l’esposizione estiva al sole.

In provincia di Catania, la Lilt offrirà una giornata di visite dermatologiche gratuite, che verranno effettuate sabato 29 aprile nella sede dell’associazione (Hospice “Giovanni Paolo II” presso l’ospedale “Garibaldi” di via Palermo), nel corso delle quali i medici Lilt divulgheranno le buone pratiche per una corretta esposizione al sole e per la prevenzione dei tumori cutanei.

Quanti volessero sottoporsi al controllo, dovranno prenotarsi dalle ore 9 di sabato 22 aprile sul sito www.legatumoricatania.it, sino al raggiungimento del numero programmato di visite.

Questo il punto di vista sull'iniziativa del presidente della Lilt di Catania, dott.ssa Aurora Scalisi: “Il messaggio che la Lilt porta all’attenzione di tutti è sempre uguale: prevenzione primaria con corretta alimentazione e attività fisica, prevenzione secondaria con visite specialistiche che permettono una anticipazione diagnostica della malattia in epoca tanto precoce da garantire l’assoluta guarigione. Ognuno di noi dovrebbe utilizzare tutti i mezzi in suo possesso per diffondere questa semplice ma fondamentale informazione. Se hai cara la pelle, la Lilt è con te...”.