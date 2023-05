Come proteggersi dall'umore negativo degli altri

Capita spesso, soprattutto alle persone empatiche, di farsi coinvolgere troppo spesso dalle emozioni altrui, soprattutto quando sono negative.

Ma se da un lato è giusto aiutare chi vive un momento di malessere, dall'altro è anche necessario difendere il nostro umore, creando una sorta di bolla protettiva che faccia da schermo.

Su Psychology Today la psicologa e scrittrice Susanna Newsonen ha indicato i 10 punti chiave per distaccarsi dagli altri e proteggere così il proprio equilibrio psicologico.

1 - Prendere coscienza che non ci si deve fare carico della negatività altrui: solo perchè qualcuno sta passando un brutto momento non devi viverlo in pieno pure tu

2 - Non sei tu a dover risolvere lo stato di malessere altrui: gli stati d'animo possono essere cambiati solamente dalla persona che li vive, perchè sono qualcosa che va al di là del nostro possibile controllo

3 - Accetta l'umore per quello che è, ossia una sensazione temporanea: tutti abbiamo giorni buoni e giorni cattivi, ma più si giudicano i giorni cattivi drgli altri più si diventa influenzabili

4 - Ascolta le lamentele senza condividerle: basta essere un semplice ascoltatore, non è necessario partecipare al malcontento

5 - Assumiti la responsabilità del tuo umore: se l'umore negativo di qualcuno ci sta abbattendo bisogna porre in essere azioni positive (sorriso empatico, respiri profondi, parole di incoraggiamento o complimento, condivisione di buone notizie)

6 - Stabilisci limiti sani: se un collega ti si avvicina per lamentarsi sempre delle stesse cose al lavoro, digli semplicemente che non hai tempo; se un amico si lamenta o invidia la tua vita, digli che tu hai lavorato duramente per averla e che anche altri possono farlo

7 - Inspira vibrazioni positiva, espira vibrazioni negative: fare alcuni respiri profondi mentre ci si concentra su ciò che sta inspirando può fare miracoli. Esistono alcuni esercizi pratici da mettere in atto quando ci accorgiamo che un umore negativo sta prendendo il sopravvento su di noi

8 - Pratica attività che ti fanno stare coi piedi per terra: esistono diverse pratiche mindfulnes che aiutano a gestire le emozioni e la mente; ci sono inoltre altri movimenti corporei (yoga, passeggiate) che aiutano a mantenere saldo il corpo

9 - Prendersi cura di se stessi: il massimo livello di resilienza si raggiunge quando si è ben riposati, ben nutriti e soddisfatti

10 - Allontanarsi dalla situazione scomoda: se ci si rende conto di iniziare a cedere di fronte alla situazione nella quale ci si trova, bisogna prendersi qualche momento per riprendersi. Bere un po' d'acqua, fare una breve passeggiata all'aria aperta, fare dei respiri profondi e pensare alle cose per le quali proviamo gratitudine