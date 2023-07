Crema solare: come conservarla e quando capire se va buttata

Molto spesso capita che la crema o lo spray solare che abbiamo usato l'anno precedente non sia del tutto terminata. La tentazione è spesso quella di conservarla e riusarla l'anno dopo, visto che non c'è data di scadenza.

In realtà invece le creme solari col passare del tempo possono rovinarsi e non essere più utili contro gli effetti negativi del sole.

La crema solare sigillata, ancora chiusa, se ben conservata, può durare anche tre anni. In ogni confezione è presente la dicitura PAO, ossia 'Period After Opening'. E' l'indicazione su quanto a lungo la crema possa essere efficace dopo l'apertura della sua confezione.

Il PAO è segnalato con il disegno di un barattolino aperto con all'interno un numero corrispondente al totale dei mesi in cui può essere usata. Nella maggior parte dei casi si trova scritto 9 o 12.

L'indicazione del PAO è una stima per verificare se la crema solare è ancora buona. Ma ci sono altri aspetti da considerare. In primis va visto se il prodotto ha cambiato odore, colore, aspetto, consistenza.

In caso va buttata subito, anche se per esempio sono passati anche solo sei mesi. Questi dermocosmetici non sono nocivi per la salute, ma come detto in questo caso non sono più efficaci quindi diventa inutile utilizzarli.

La crema solare deve essere conservata in un luogo fresco ed asciutto, lotano dalla luce diretta del sole, dalla sabbia. Deve essere sempre conservata nel suo contenitore ufficiale senza aggiungere altri ingredienti.

Al mare o in montagna il barattolo deve esser tenuto all'ombra nella borsa o nello zaino. La confezione deve essere sempre a temperatura ambiente e non va mai messa in frigorifero.