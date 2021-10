Come rigenerare barba e capelli dopo il periodo estivo

Al termine della stagione estiva i capelli e la barba possono essere un po' più scuri ed anche danneggiati.

Per questo motivo occorre mettere in atto alcuni comportamenti che possono aiutarci a prenderci maggiormente cura dei nostri capelli e della nostra barba.

I consigli in questo caso arrivano da Simone Forini e Ivan Consolo, i Master di Barberino’s, la catena di barbershop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia.

1. Taglio - Settembre/ottobre sono i mesi migliori per tagliare barba e capelli rovinati e dare la possibilità di farli ricrescere dopo essere stati sottoposti per tanto tempo a sole e salsedine. Sarebbe preferibile anche concedersi dei trattamenti specifici con panni caldi e massaggi cutanei con vibromassaggiatori.

2. Impacchi rinforzanti - Coloro che invece in estate non hanno abbandonato la cura di barba e capelli possono contrastare la caduta stagionale e possono dare maggiore forza e luminosità con degli impacchi rinforzanti all'olio di Argan. Bisogna massaggiarlo su barba e capelli asciutti e lasciarlo agire per 30 minuti ed applicare infine lo shampoo. Ripetere per circa 3 volte a settimana.

3. Shampoo - Va scelto con molta attenzione: ne occorre uno rinforzante e rinfoltente e con ingredienti naturali. Il ph deve essere intorno ai 5-7 (se supera i 10 rovina la fibra). Bisogna alternare quello per lavaggi frequenti a quello anti-caduta.

4. Barba - Va lavata ogni 2-3 giorni e spazzolata almeno una volta al giorno. Poichè il capello della barba è divetrso da quello dei capelli occorre usare shampoo e balsamo ad hoc. La spazzola deve essere quella in setole di cinghiale per massaggiare la cute con effetto scrub e rimuovere la pelle morta.

5. Phon - Fino a quando il clima lo permette è sempre meglio preferire l'asciugatura naturale al phon. Quando dobbiamo per forza usarlo bisogna prestare attenzione a che sia sempre a 15 cm di distanza, alternare la temperatura o restare sempre su calore intermedio.

6. Stile di vita - Anche barba e capelli risentono di uno stile di vita non perfetto. Motivo per il quale una alimentazione sana ed equilibrata e dormire le ore necessarie sono piccoli accorgimenti che faranno mantenere sano il nostro cuoio capelluto.