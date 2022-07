Estate e salute dentale - Come evitare conseguenze negative

In estate il clima caldo ed il cambiamento delle nostre abitudini alimentari possono influire negativamente sulla salute della nostra bocca. Ecco quindi cosa fare anche quando si è in vacanza.

Bevande zuccherate - In estate si tende ad aumentare l'assunzione di carboidrati, alcol e bevande zuccherate, tutti alimenti che favoriscono la corrosione dello smalto dei denti (l'alcol per esempio secca la bocca consumando il calcio dai denti). Ecco perchè è importante condurre uno stile di vita sano e controllare l'assunzione di questi alimenti/bevande.

Cloro - Il cloro è una sostanza che viene utilizzata per rendere potabile l'acqua (cambia il suo PH per combattere batteri e funghi). Le immersioni prolungate o ripetute possono indebolire i denti, causare tartaro, erosioni dentali. Per questo motivo i denti vanno lavati dopo ogni pasto ma anche dopo ogni immersione.

Igiene - Trascurare perchè si è in vacanza la propria igiene orale aumenta le possibilità di insorgenza di carie, gengiviti, alitosi o accumulo della placca batterica.

Shock termico - L'assunzione di bevande troppo fredde può causare ipersensibilità dentale.

Disidratazione - Il caldo e le alte temperature comportano una disidratazione della mucosa orale. Una bocca con poca saliva altera l'equilibrio della bocca e può causare carie, malattie parodontali o alitosi. Per questo motivo mantenere sempre una idratazione corretta garantisce una migliore salute orale.

Alimentazione - Per contrastare gli effetti negativi che sulla nostra bocca possono avere alcuni cibi con PH alterato bisognerebbe cercare di ingerire cibo dal PH neutro come banane, barbabietole, cavolini di Bruxelles, sedano, coriandolo, mirtilli, tè allo zenzero ed olio d'oliva.