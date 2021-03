Pancia piatta? Ecco il massaggo fai-da-te

Forse molti non sanno che per poter cercare di sgonfiare la pancia e smaltire un po' di cellulite è possibile ricorrere anche ad un 'massaggio fai-da-te' in grado di sciogliere lo stress, allentare i dolori addominali, migliorare la digestione e smaltire la cellulite.

Normalmente il primo gesto che facciamo quando si ha mal di pancia o quest'ultima è gonfia è quello di appoggiarci la mano per avere un po' di sollievo.

Ecco quindi come eseguire in modo corretto questa tecnica di automassaggio secondo gli esperti di melarossa.it.

Si tratta di movimenti circolari che possono essere fatti ogni giorno a letto o in piedi davanti ad uno specchio.

L'automassaggio deve essere eseguito lontano dai rumori e lontano dai pasti (anche lontano dal ciclo o durante le fasi di influenza intestinale). Va utilizzato un olio vegetale con il quale strofinare le mani.

Chiaramente per ottenere risultati al massaggio deve essere abbinata una dieta ipocalorica e bisogna fare attività sportiva almeno tre volte a settimana.

Automassaggio - Come fare

- Sovrapponi le mani, appoggiale sulla pancia all'altezza dell'ombelico facendo qualche respiro. Inspira gonfiando la pancia ed espira spingendo con le mani la pancia in dentro per 3 volte.

- Esegui dei massaggi circolari su tutta la pancia con il palmo della mano per 5 volte.

- Posizione la mano destra sotto la costola sinistra ed effettua piccoli massaggi circolari; ripetere il movimento dall'altra parte con la mano opposta

- Con la mano destra appoggia 3 dita sulla bocca dello stomaco e sempre con massaggi circolari scendere verso destra, ossia verso il colon trasverso. Effettuare questo movimento 5 volte.

- Con 3 dita della mano sinistra parti dal basso e risali in direzione del colon effettuando sempre dei massaggi circolari

- Appoggia la parte esterna delle mani sui lati della pancia ed effettua un massaggio unendo le mani verso l'ombelico; ripetere questo movimento per 5 volte

- Pizzica la pelle della pancia e fai scivolare le dita dal basso verso l'alto, staccando ogni volta un lembo di pelle; eseguire questa operazione per 5 volte; si tratta di un rimedio in grado di poter smaltire la cellulite e cercare di diminuire l'effetto buccia d'arancia

- Tamburella la pancia con entrambe le mani per stimolare la circolazione del sangue

- Infine eseguire un massaggio circolare su tutta la pancia con il palmo della mano