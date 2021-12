Consigli 'beauty' per le festività natalizie

La bellezza e l'estetica hanno oramai un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. In occasione delle festività Abiby, beauty company leader nel settore delle box in abbonamento e talent scout di prodotti 'must have' nel mondo beauty, ha dato 5 consigli per combattere la stanchezza ed il freddo e prendersi cura di sè durante le feste.

Esfoliazione delicata - Dopo aver trascorso tempo al freddo o sotto la neve o dopo aver fatto le ore piccole è necessario per far riprendere la propria pelle effettuare uno scrub delicato che rimuova le cellule morte. Ideali in questo senso ingredienti come aloe vera, olio e.v.o., mandorla, che rendono la pelle morbida.

Vitamina C - Dopo l'esfoliazione vanno utilizzati sieri viso a base di vitamina C dall’azione antiossidante e protettiva, per proteggere dai danni dei radicali liberi e a uniformare il tono della pelle.

Contorno occhi - Dopo l'esfoliazione la pelle deve essere nutrita e si deve cercare di ridurre borse ed occhiaie. In questo caso vanno utilizzate creme 'eye patches', che leniscono, sgonfiano ed idratanno. In questo modo si avrà una vera e propria ristrutturazione del contorno occhi.

Idratazione - Bisogna idratare bene la pelle bevendo almeno 1 litro e mezzo di acqua lontano dai pasti. Per aiutare la digestione è importante anche affidarsi ad ingredienti come radice di zenzero, malva, finocchio.

Mist sensoriali - Si possono utilizzare spray naturali per il viso che possono diminuire nausea e mal di testa (a base di lavanda, oli essenziali calmanti ed acque di fiori). Molti di questi spray possono anche lenire i postumi delle ore piccole e delle serate di festa.