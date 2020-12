Scrub fai-da-te: come prepararlo in casa

Fare attenzione alla propria pelle con una 'beauty routine' è fondamentale per la sua salute. Tra le cose che non possono e non devono mancare c'è sicuramente lo scrub, ossia un trattamento che esfolia la pelle, eliminando le cellule morte e le impurità dalla superficie dell'epidermide e favorisce il rinnovamento della cute superficiale.

Come se non bastasse lo scrub aiuta la pelle ad essere ben predisposta nei confronti dei trattamenti di bellezza. Può essere effettuato su corpo, viso, cuoio capelluto, labbra.

Oltre che acquistarlo nei negozi, è possibile farlo in casa con degli ingredienti naturali.

Scrub per il viso - Deve essere delicato. Versare 1 cucchiano di zucchero in una ciotola, aggiungere 3 cucchiai d'olio d'oliva o di mandorle e 2 cucchiai di miele e mescolare fino a quando non si amalgama tutto. Distribuire il prodotto sulla pelle umida e massaggiare con movimenti rotatori. Alla fine risciacquare con acqua fredda.

Scrub per le labbra - Mescolare zucchero, olio d'oliva e di cocco fino ad ottenere un composto pastoso e successivamente applicarlo sulle labbra con dei movimenti circolari delle dita. Lasciare agire per 3 minuti e sciacquare con acqua tiepida. Infine passare sulle labbra del balsamo nutriente ed applicare per circa 10 minuti un sottile strato di miele per avere labbra più vellutate.

Scrub per il cuoio capelluto - E' importante effettuare uno scrub del cuoio capelluto perchè le microparticelle, i residui di balsami e prodotti per lo styling che si depositano su di esso lo possono danneggiare. Utilizzare olio di cocco, sale marino, miele ed aceto di mele. Amalgamare un cucchiaio di ognuno di questi ingredienti fino ad ottenere un composto. Applicarlo sui capelli per qualche minuto ed alla fine sciacquare con aqua tiepida.

Scrub per il corpo - Può essere ottenuto mescolando 5 cucchiai di sale marino ed olio d'oliva. In caso di pelle secca utilizzare olio d'avocado. Applicare questo composto sulla pelle asciutta o umida e massaggire in modo delicato. Alla fine sciacquare sempre con acqua tiepida.

Scrub per i piedi - Mescolare sale grosso (2 cucchiai), miele, olio d'oliva ed olio essenziale fino ad ottenere un composto ben amalgamato. Come olio essenziale può essere utilizzato quello alla menta piperita o quello alla lavanda. Applicare sui piedi dopo il pediluvio per circa 10 minuti ed alla fine sciacquare e mettere sui piedi un po' di crema idratante.