Chirurgia estetica - 5 regole da seguire per un trattamento in sicurezza

Quando si parla di chirurgia estetica o medicina rigenerativa bisogna fare molta attenzione.

Gli esperti presenti al Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica hanno sottolineato come sia fondamentale rivolgersi a specialisti qualificati e rifuggire invece da chi applica nuove tecniche in modo improprio facendo correre rischi ai propri pazienti.

Per questo motivo sono state individuate 5 regole per ricooscere di chi ci si può fidare per fare un trattamento estetico.

1. Essere certi che ci stiamo affidando ad uno specialista in chirurgia plastica ed estetica, meglio ancora se socio di una società scientifica di riferimento nel settore

2. Informarsi sul luogo nel quale verranno erogati i trattamenti; devono essere strutture certificate che rispondono e rispettano determinati requisiti di sicurezza ed igiene

3. Fare attenzione a non sentirsi proporre lo stesso trattamento per qualunque indicazione ed a tutti i pazienti di non sentirsi offrire un solo tipo di strategia. E' necessaria la personalizzazione caso per caso.

4. Fare attenzione ai prezzi troppo bassi perchè solo un professionista serio e competente sceglie materiali di qualità ed opera in struttre che hanno importanti costi di gestione

4. L'esperto non si vende nè su Internet nè sui social pubblicizzando risultati miracolosi