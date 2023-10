Come struccarsi per evitare problemi agli occhi: la guida

Quella di rimuovere il trucco è una routine che non dovrebbe mai mancare nell'igiene quotidiana. Anche perchè è una delle chiavi per avere una buona salute degli occhi.

I prodotti per il trucco, infatti, moltiplicano le possibilità di soffrire di patologie oculari (blefarite, ostruzione dei follicoli piliferi delle ciglia, ulcere corneali, congiuntivite ed irritazione oculare).

Per ridurre al minimo i rischi gli esperti di clinicabaviera.it consigliano di utilizzare prodotti di qualità, evitare di condividere trucchi, gettare i prodotti dopo qualche mese, e restare struccati ogni tanto per far riposare la pelle.

Ecco, inoltre, alcune linee-guida su come rimuovere correttamente il trucco ed evitare di danneggiare gli occhi.

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone prima di struccarsi perchè le mani sporche possono far penetrare germi negli occhi

2. Scegliere sempre prodotti struccanti specifici per gli occhi, privi di profumi ed ingredienti irritanti (prodotti bifasici waterproof)

3. Per prima cosa bagnare un dischetto di cotone con una piccola quantità di struccante e appoggiare il dischetto per qualche secondo sulle palpebre per fare ammorbidire il trucco; successivamente far scorrere il dischetto lungo le ciglia e le palpebre. Non strofinare mai gli occhi perchè quest'azione può causare irritazioni e danneggiare la struttura della cornea

4. Assicurarsi che non ci siano residui di trucco negli angoli dell'occhio o la base delle ciglia. Per rimuovere il trucco da queste zone può essere utilizzato un bastoncino di cotone imbevuto di struccante

5. Dopo aver rimosso il trucco bisogna risciacquare il viso con acqua tiepida (o calda, che apre i pori della pelle facilitando la rimozione delle impurità). In questo modo si aiuta anche la pelle per la fase successiva della routine di trattamento di viso ed occhi

6. Asciugare gli occhi con una asciugamano pulita. Non usare asciugamani troppo ruvidi o ridigi (che possono comportare irritazioni). Asciugandoli gli occhi vanno tenuti chiusi per evitare il contatto con l'asciugamano

7. Passare sulla zona degli occhi una crema specifica o delle lacrime artificiali per idratarli. Infine è sempre bene applicare un tonico, siero o crema idratante