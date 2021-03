Scotch - Come utilizzarlo per il proprio makeup

Tutti abbiamo in casa dello scotch. Ma forse pochi sanno che può essere utilizzato per realizzare alcuni tipi di makeup o anche per rimediare a degli errori che si commettono quando ci si trucca.

Di sicuro lo scotch più adatto per questo tipo di utilizzo è quello che viene normalmnete usato in architettura caratterizzato dalla presenza di carta delicata e non troppo adesiva (può quindi essere applicato e rimosso senza dolore nelle zone più delicate del viso).

Eye liner - E' un alleato per realizzare una linea perfetta. Bisogna applicare due strisce di scotch ai lati degli occhi, partendo dall'angolo esterno della palpebra verso la tempia e secondo l'angolazione che si vuole dare all'eyeliner. Applicare il trucco con il pennello e successivamente rimuovere lo scotch delicatamente. In questo modo si avrà una linea perfetta e senza sbavature.

Smokey eyes - Applicare una striscia di scotch ogni occhio, facendo attenzione che le strisce siano perfettamente simmetriche tra di loro. Bisogna partire ad applicare lo scotch dalla parte esterna dell'occhio ed andare in diagonale sopra la linea degli zigomi e più vicini possibili all'angolo esterno dell'occhio. Applicare l'ombretto per far sì che l'effetto possa essere più sfumato verso le tempie. Rimuovere lo scotch: si vedrà un effetto lineare nella parte inferiore degli occhi, che li farà sembrare più lunghi e profondi.

Eliminazione trucco in eccesso - Applicare una striscia di scotch sulla parte nella quale vogliamo rimuovere il trucco in eccesso. Il pigmento dei trucchi aderirà perfettamente all'adesivo e ci permetterà in questo modo di eliminare le macchie di colore o i glitter indesiderati.

Pulizia pennelli - Può capitare di non avere a disposizione abbastanza pennelli per applicare tutti i colori che desideriamo. Per ovviare a questo problema basta utilizzare dello scotch biadesivo. Applicarne un piccolo pezzo sul dorso della mano, staccando la pellicola protettiva superiore e passare la punta del pennello sullo scotch: il colore sulle setole si staccherà restando appiccicato all'adesivo in modo tale da poter riutilizzare il pennello.

Sbavature dallo smalto - Creare dei piccoli stencil adesivi da applicare lungo il contorno delle unghie in modo tale da guidare il pennello ed evitare qualunque tipo di imperfezione di linea, sbavature e schizzi.