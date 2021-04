Trattamenti estetici per le ciglia - I consigli da seguire

Vi è mai capitato di guardare le diverse pubblicità di prodotti cosmetici e sognare di avere ciglia come quelle delle protagoniste?

La risposta è sì e quindi sicuramente molti si sono sottoposti almeno una volta nel corso della loro vita a trattamenti come la laminazione o l'extensione di ciglia.

In relazione a questo tipo di trattamenti ed a come affrontarmi al meglio ecco alcuni consigli provenienti dal prof. Leonardo Celleno, presidente dall'AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).

Questi trattamenti sono sconsigliati a coloro che hanno pelle sensibile, fragile, allergie, dermatiti ricorrenti, donne in gravidanza ed allattamento. Bisogna sempre fare attenzione a rivolgersi a professionisti qualificati e che operino in ambienti conformi alle norme vigenti visto le sostanze che vengono utilizzate.

In seguito a questi trattamenti possono presentarsi degli effetti indesiderati come prurito, bruciore, rossore, reazioni allergiche. Per questo motivo è sempre preferibile fare un incontro preliminare prima del trattamento estetico.

Quando il trattamento viene effettuato è essenziale tenere gli occhi chiusi perchè i prodotti che vengono utilizzati, essendo immessi ad 1 mm dalla palpebra, se entrano dentro l'occhio o dentro la mucosa oculare possono creare grossi problemi.

Coloro che vengono sottoposti ad extension devono prestare attenzione a curarle in modo costante con detergenti e trattamenti per evitare la formazione e l'annidamento di batteri e/o parassiti.

Nel momento in cui ci si è sottoposti a questi due tipi di trattamento, ossia laminazione o extension ciglia, nei giorni successivi è bene non fare andare a contatto nulla con queste zone. E' quindi preferibile utilizzare degli occhiali di protezione della zona perioculare.

Non v'è alcuna controindicazione in relazione all'uso della mascherina, in particolar modo in questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.