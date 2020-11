Come ottenere una rasatura perfetta

Per alcuni uomini radersi la barba è un'operazione quotidiana che si può eseguire molto velocmente (distribuzione della schiuma, rasatura e risciacquo).

Poichè però negli ultimi anni sono aumentati i perfezionisti della rasatura, che la vogliono impeccabile e senza irritazioni, tagli o arrossamenti, ecco di seguito alcuni consigli che possono tornare utili per raggiungere questo obiettivo.

Strumenti per la rasatura

Rasoio a mano libera - E' quello classico dei vecchi barbieri con la lama che non può essere cambiata ma che deve essere affilata ogni tanto con la coramella

Shavette - Rasoio a mano libera con la lama sostituibile (quello usato attualmente dai barbieri)

Rasoio multilama - La lametta in plastica che si usa solamente una volta

Rasoio elettrico - Funziona con la batteria e si può utilizzare sia con la schiuma che senza

Consigli per la rasatura

- il momento migliore per effettuarla è quello della mattina perchè il viso è più idratato e disteso, meglio ancora se dopo la doccia in modo tale che i pori siano ancora più aperti; se non si fa la doccia per aprire i pori si può utilizzare un panno caldo

- chi ha la pelle troppo sensibile non deve usare il rasoio tutti i giorni, perchè non si permette alla pelle di rigenerarsi e superare eventuali irritazioni; meglio radersi la barba ogni 3-4 giorni utilizzando magari ogni 2 giorni il rasoio elettrico

- è sempre preferibile utilizzare un gel o una schiuma durante la rasatura; consigliabile anche usare un olio pre-barba su viso e collo per prevenire eventuali irritazioni

- insaponarsi la pelle con crema o schiuma da barba, avendo particolare attenzione a mento e baffi

- radersi la barba nel verso della crescita del pelo, per evitare che possa ricrescere pelo sottopelle; prima di radere le zone più sensibili è sempre meglio tendere la pelle con la mano

- una volta terminata la rasatura, sciacquare la faccia con acqua fredda o con una asciugamano fredda per rinfrescare la pelle e chiudere i pori

- se al termine della rasatura possiamo avere la pelle rossa, irritata, è consigliato passare un cubetto di ghiaccio sul viso per far sì che si possa avere un effetto decongestionante

- al termine è sempre necessario utilizzare un dopobarba in modo tale che possa svolgere la sua azione tonificante e disinfettante; va bene anche una crema per il viso idratante