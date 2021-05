Contouring - Cos'è e come farlo a casa

In tema di bellezza ad andare per la maggiore in questo periodo è il 'contouring', ossia una tecnica di makeup che permette di definire i lineamenti, nascondere le imperfezioni e rendere più armoniosi i tratti del viso.

Per poterlo realizzare non è necessario rivolgersi ad un professionista ma è possibile anche poterlo fare casa.

Ecco di seguito come fare e quali prodotti utilizzare.

Contouring - Cosa è necessario

In primis c'è da dire che il contouring è unta tecnica che permette di accentuale le ombre naturali, dare al viso una natura tridimensionale, correggere le imperfezioni e nascondere alcuni difetti.

Affinchè l'effetto possa essere il più naturale possibile risulta essenziale sfumare bene i prodotti l'uno con l'altro in modo da ridurre il contrasto presente tra il colore più chiaro e quello più scuro utilizzato

- fondotinta di due colori diversi, uno più scuro ed uno più chiaro

- i fondotinta devono essere fluidi o anche compatte a seconda della voglia di avere un effetto più o meno definito

- illuminante

- pennelli con la punta piccola

- non usare terra abbronzante

Contouring - Come fare

- pulire il viso con un detergente ed applicare per qualche minuto una crema idratante

- creare una base viso neutra ed omogenea

- capire, in base alla forma del proprio viso, quali sono i punti di forza e quelli critici che devono essere camuffati; sui punti di forza applicare il fondotinta chiaro

- normalmente il fondotinta chiaro si applica al centro della fronte, lungo la linea superiore delle sopracciglia, sul ponte del naso, sugli zigomi, al centro del mento e sull'arco di cupido (tra labbra e naso)

- una volta creati i punti luce, ecco che bisogna scurire le altre zone; di solito parliamo della parte superiore della fronte, i lati del naso, le tempie, gli incavi delle guance ed i lati della mandibola. Per poter dare maggiore 'risalto' agli zigomi è possibile utilizzare un illuminante in polvere o crema.