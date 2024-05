Pesce di montagna: cos'è ed a cosa serve

Conoscete il pesce di montagna? E' il nomignolo con il quale viene identificato il fusto della pianta di equiseto.

Negli ultimi tempi le proprietà di questa pianta, più che in cucina, sono in voga tra i cultori del benessere.

Perchè? Perchè la pianta vanta una discreta fonte di silicio, minerale che è protagonista nella sintesi di collagene ed elastina (supporta quindi pelle, muscoli e sistema scheletrico).

Spesso troviamo l'equiseto anche nella lista di ingredienti di integratori per ossa e cartilagini ma anche in quelle di rimedi per contrastare l'invecchiamento cutaneo.

In erboristeria inoltre non mancano infusi depurativi e diuretici che includono il pesce di montagna, così come non mancano integratori a favore di pelle, capelli ed unghie.

In cucina può essere utilizzato lessandone uno in acqua (conferisce al brodo un piacevole sentore di mare senza aggiungere altro), spolverandolo in farina o facendolo in pastella in modo da avere una fragranza simile a quella del pesce (in passato è stato uno dei metodi principale per cucinarlo).

Può essere utilizzato anche come ingrediente jolly per le frittate o per insaporire l'impasto della pasta.