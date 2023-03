Cosa fare e cosa non fare quando ci si risveglia di notte

Sono tante le persone alle quali capita spesso di svegliarsi nel cuore della notte e fare successivamente fatica a riaddormentarsi.

Questo perchè spesso il cervello si concentra su preoccupazioni ed ansie ed entra in un loop dal quale è difficile uscire. Di conseguenza spesso la mattina, non appena alzati, ci si sente già esausti.

I motivi del risveglio notturno sono molteplici, oltre a quelli sopra specificati: abitare in una via rumorosa, partner che russa o si muove troppo, temperatura della stanza non adeguata, presenza di dispositivi elettronici.

Ecco quindi un piccolo vademecum che potrebbe tornare utile.

Cosa fare e cosa non fare quando ci si sveglia di notte

1. Non accendere le luci perchè si rilascia melatonina che porta facilmente al risveglio.

2. Accendere solo una lucina se ci si vuole alzare per andare a prendere un bicchiere di acqua.

3. Non restare a letto a girarsi e rigirarsi

4. Meglio alzarsi e cambiare stanza, ascoltare musica soft o leggere due pagine di un libro e tornare a letto

5. Non controllare assolutamente tablet o smartphone. La luce blu emessa dai dispositivi è oramai conclamato che contrasta nettamente con il sonno.

6. I dispositivi vanno lasciati in un'altra stanza diversa dalla stanza da letto

7. Ricorrere a tappi per le orecchie per allontarare il rumore

8. Maschere per gli occhi contro l'inquinamento luminoso

9. Fare un bagno caldo prima di andare a dormire; scatta un leggero calo della temperatura, un segnale che il cervello associa al sonno

10. Niente alcolici dopo cena; si pensa sia proprio l'alcol ad impedire la fase REM, rendendo la seconda parte della notte irrequieta; meglio una tisana o una camomilla

11. I fumatori hanno un rischio maggiore di apnee notturne, un sonno più leggero rispetto ai non fumatori; con la nicotina si eccita il centro della veglia e i fumatori accaniti possono andare in astinenza anche di notte