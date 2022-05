Cura dei capelli - Cinque consigli da parte degli esperti

Riguardo la cura dei capelli c'è da sempre la solita questione: è fondamentale lavarli non troppo di frequente o al contrario non c'è alcuna controindicazione nell'effettuare lavaggi quotidiani.

A questo e ad altri quesiti hanno cercato di rispondere Simone Forini e Ivan Consolo, Master di Barberino's, la catena di barbershop che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia: "I capelli si ungono a causa dell’accumulo di sebo, che attrae polvere e sporcizia, e lo shampoo agisce rimuovendo il sebo e lo sporco accumulatisi sul cuoio capelluto e sul fusto dei capelli, ma la quantità di sebo prodotto varia a seconda di diversi fattori. Per questo non esiste una regola valida per tutti".

Per cercare di non commettere errori, ecco di seguito un vademecum dedicato alla cura dei capelli: alcuni consigli sul lavaggio e sugli errori da non commettere.

Quando lavarsi i capelli? - La routine può variare a seconda di fattori generici, ambientali e psicologici. Chi ha una produzione di sebo eccessiva deve lavarli frequentemente, così come chi lavora o vive in città dove i capelli sono esposti allo smog. A questi fattori bisogna aggiungere anche lo stress, che altera la composizione del film idrolipidico del capello e porta ad una maggiore produzione di sebo e forfora.

Haircare routine - Nella maggior parte dei casi appare consigliabile lavare i capelli una volta ogni due giorni utilizzando uno shampo delicato per uso frequente. A questi bisogna aggiungere un lavaggio settimanale con uno shampoo ad hoc per le proprie esigenze.

Asciugare i capelli - Non strofinare mai i capelli bagnati con l'asciugamano, ma tamponarli e strizzarli delicatamente con le mani. L'uso frequente del phon o della piastra può causare danni irreparabili, ragione pe rla quale il consiglio migliore è quello di asciugare la propria chioma in modo naturale.

Caduta dei capelli - La perdita dei capelli non porta sempre a calvizia definitiva o diradamento, ma è un normale fenomeno quando c'è equilibrio tra capelli nuovi e caduta. Bisogna comunque fare particolare attenzione alla scelta dello shampoo ed abbinare a questo l'utilizzo di impacchi rinforzanti a base di olio di cocco.