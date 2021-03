Dormire bene? Cinque consigli prima di andare a letto

Spesso non si riesce a prendere sonno e la mancanza di riposo incide negativamente per il resto della giornata, causando stress e stanchezza.

Per dormire bene è però necessario adottare, prima di andare a letto, alcuni accorgimenti che di sicuro potranno migliorare la qualità del nostro riposo.

Temperatura - La temperatura ideale della camera da letto è tra 18 e 20 gradi. Per questo motivo prima di andare a dormire è necessario adottare tutte quelle contromisure (con condizionatori, ventilatori) che possano consentire di raggiungere questa temperatura.

Letto - Oltre ad un materasso comodo (per come sceglierlo clicca qui) è necessario inoltre avere un cuscino dello giusto spessore, delle lenzuola con tessuti naturali.

Decluttering - Poichè il disordine si ripercuote anche sullo stato d'animo delle persone, la presenza di troppe cose nei dintorni del letto non riesce a far rilassare. Motivo per il quale bisogna necessariamente eliminare il maggior numero di oggetti a vista in modo da potersi rilassare di più.

Atmosfera - Se non le avete, è preferibile installare delle lampadine con luce tendente al giallo e calda che aiutano la produzione di melatonina. In alternativa ci sono lampade dimmerabili che permettono di gestire autonomamente l'intensità ed il colore della luce. Assolutamente banditi i dispositivi elettronici: ma poichè alcuni si rilassano con essi è bene utilizzarli, purchè la luminosità non sia eccessiva.

Cura della persona - Ascoltare musica, fare una doccia, accarezzare il gatto, bere una tisana, parlare col proprio marito/moglie/partner. Se una di queste attività rilassa prima di dormire è sempre meglio cercare di farla. Prendersi cura della propria persona o degli altri è qualcosa che concilia il sonno.