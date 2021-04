Soap brows - Cosa sono e come ottenerle

Chi vuole sopracciglia dalla forma perfetta può sicuramente sperimentare l'ultima moda, ossia le 'soap brows', sopacciglia insaponate.

Soap brows - Cos'è

E' una tecnica grazie alla quale le sopracciglia vengono pettinate e fissate verso l'alto in una forma che regala maggiore volume e definizione alle arcate sopraccigliari meno folte e poco piene.

Si ottiene utilizzando sapone per sopracciglia, prodotti a base di cera e gel. Ed è possibile poterlo realizzare anche a casa con un solo prodotto.

Soap brows - Come ottenerle

Dopo aver pettinato le sopracciglia verso l'alto, bisogna utilizzare del sapone per sopracciglia prelevando un po' di prodotto con un pennello. Applicarlo sulle sopracciglia con una leggera pressione dal basso verso l'alto.

Tra i saponi maggiormente apprezzati in questo periodo c'è sicuramente il sapone per sopracciglia di Tuknon. E' un prodotto che riesce a donare alle sopracciglia consistenza, volume, spessore e che crea un effetto molto naturale.

E' un sapone privo di colore, odore, impermeabile, resistente al sudore, realizzato con materiali delicati e non irritanti. La sua formula è completamente naturale ed organica, non macchia, non lascia residui e/o provoca irritazioni.

Nella confezione del prodotto è anche incluso lo scovolino angolare, che potrà essere utilizzato per ottenere l'effetto desiderato. Basterà strofinarlo sul sapone e pettinare le sopracciglia a proprio piacimento.