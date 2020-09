Occhiaie e borse: come eliminarle

Oltre che dal dormire poco le occhiaie, il gonfiore sotto gli occhi e le borse sono problemi che possono sorgere anche a causa di altri fattori. Le borse ed occhiaie rendono il viso più stanco e rappresentano un cedimento dei tessuti in quell'area.

Esistono però alcuni accorgimenti grazie ai quali è possibile eliminare questi problemi e cercare di avere sempre un viso fresco e riposato.

Quando parliamo di occhiaie ci riferiamo ad un'ombreggiatura sotto gli occhi di colore viola-bluastro. Vengono considerate un problema estetico e non medico. Sono dovute al naturale invecchiamento della pelle o a mancanza di sonno.

Occhiaie - Cause di insorgenza

- mancanza di sonno, stress, stanchezza psico-fisica

- perdità di elasticità della pelle, naturale processo di invecchiamento, troppa esposizione al sole

- poca idratazione, alimentazione sregolata, consumo eccessivo di alcolici o di nicotina

- disturbi della microcircolazione, eccessiva pigmentazione della zona degli occhi o predisposizione dal punto di vista genetico

Occhiaie - Come eliminarle

- individuare in primis, anche grazie all'aiuto di un medico, la vera causa delle occhiaie

- patch contorno occhi fai da te per rilassare la zona del contorno occhi; mettere in freezer due fette di cetriolo, farle raffreddare e poi posarle sugli occhi; applicare sugli occhi con dei dischi di cotone un infusso di camomilla, malva, rosmarino, e petali di rosa

- fare una maschera all'argilla rosa che svolge una azione antinfiammatoria e riesce a regolare la microcircolazione del sangue

- nell'alimentazione introdurre vitamina C, K (agrumi, kiwi, uva, peperoni)

- quando si scelgono dei prodotti cosmetici per la bellezza della pelle è necessario che siano più naturali possibili e senza ingredienti troppo aggressivi

- effettuare dei massaggi con le dita sotto gli occhi, partendo dalla palpebra e battendo con le dita sotto gli occhi

- le occhiaie dovute all'età o alla genetica non si possono debellare del tutto, ma possono essere camuffate attraverso il trucco, in particolar modo usando un correttore di una tonalità più chiara rispetto a colore della propria pelle per coprire le occhiaie blu; per coprire quelle marroni un correttore tonalità giallo, per quelle marroni un correttore tonalità pesca o arancio