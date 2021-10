Olio di Iperico: proprietà e benefici

Tra i prodotti naturali che ci possono aiutare per la cura della nostra pelle rientra sicuramente l'olio di Iperico (viene utilizzato in ambito cosmetico e fitoterapico).

Si tratta di una pianta appartenente alla famiglia delle Hypericaceae (viene chiamata anche erba di San Giovanni e viene raccolta il giorno nel quale si festeggia il Santo, il 24 giugno). L'olio si ottiene macerando i fiori e le parti aeree della piante in olio vegetale (oliva, girasole, mandorle).

Può essere utilizzato sia in modo topico ma anche in compresse, tisane o capsule.

Proprietà dell'olio di Iperico

- decongestionanti ed antinfiammatorie

- cicatrizzanti ed emollienti

- antisettiche e anestetiche

- astringenti, purificanti e lenitive

- può essere applicato direttamente sulla pelle per trattare pelle secca, arrossata, scottature solari, escoriazioni da freddo, ustioni di piccola entità ed altre bruciature

- risulta essere utilissimo nel trattare le punture di insetto, nel lenire i bruciori di una scottatura o di una infiammazione

- in ambito fitoterapico e cosmetico aiuta a combattere i più svariati disturbi della pelle; in ambito cosmetico si usa per combattere rughe, macchie, smagliature e cicatrici da acne

- è il rimedio migliore quando si tratta di far guarire piccole ferite e piaghe in caso di psoriasi, screpolature, arrossamento da pannolino, gengitiviti

- può essere usato come olio da massaggio in caso di dolori articolari, contusioni, distorsioni e contratture muscolari

Controindicazioni

- non deve essere utilizzato da coloro che hanno una pelle particolarmente sensibile quando viene esposta alla luce del sole perchè ha proprietà fotosensibili (ossia rende la pelle più debole durante l'esposizione alla luce solare)

- non deve essere utilizzato dagli anziani ipertesi, da coloro che hanno problemi di tipo cardiovascolare e dalle donne in stato di gravidanza e nei bambini di età inferiore a 12 anni (ed anche durante l'allattamento).

Di solito la reazione allergica all'olio di iperico consiste in arrossamento, prurito, bruciore, eruzioni cutanee ed edema.