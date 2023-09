Camminare scalzi in casa: ecco perchè conviene

Arrivano buone notizie per coloro che amano camminare scalzi in casa. Ecco infatti i vantaggi che ne derivano per la nostra salute.

1. Equilibrio e postura - Il contatto completo della pianta del piede con il suolo o con il pavimento permette al corpo di aumentare la superficie di appoggio e rimanere in equilibrio senza sforzo. Le ciabatte con la suola piatta per esempio non sono l'ideale per la postura.

2. Piedi e muscoli - Camminare a piedi scalzi aiuta a rafforzare i muscoli dei piedi e delle gambe e ad utilizzare meglio le dita dei piedi, che diversamente restano costrette all'interno della scarpa.

3. Gonfiore - Camminare scalzi aiuta a migliorare la circolazione del sangue e previene il gonfiore di gambe e caviglie.

4. Batteri - Molte persone non camminano scalze perchè temono germi e batteri, che in realtà sono già abbondantemente presenti anche nelle nostre calzature.

5. Sostanze tossiche - Entrare in casa senza togliersi le scarpe non è una buona abitudine. E' infatti una via d'ingresso per germi e per sostanze tossiche come gli erbidici.