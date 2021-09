Integratori naturali per la cura della pelle - Quali sono

Se vogliamo un corpo sano e bello esteticamente non possiamo rinunciare ad avere una alimentazione equilibrata. E nel momento in cui nemmeno con l'alimentazione si può sopperire a determinate carenze è necessario ricorrere agli integratori alimentari.

Il Prof. Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia) ci spiega l’importanza dell’utilizzo degli integratori alimentari per la salute di pelle, unghie e capelli, tenendo però sempre bene a mente che gli integratori non possono mai sostituire una dieta sana e varia come quella mediterranea.

Integratori alimentari - Devono completare la normale dieta con sostanze che risultano essere carenti. Possono infatti esserci regimi alimentari che possono essere poveri di nutrienti essenziali per il nostro organismo. Si pensi ai casi nei quali una persona non assume sufficienti proteine e/o vitamine, minerali o micronutrienti come ferro, rame o zinco.

Sostanze funzionali per la pelle - Le sostanze più utili sono sicuramente gli antiossidanti che ne contrastano l'invecchiamento precoce. In caso di caduta dei capelli in seguito ad una particolare patologia o se abbiamo effettuato un regime dietetico troppo severo ecco che bisogna aggiungere aminoacidi solforati come la cistina che porta beneficio alla capigliatura ed anche alle unghie.

Negli integratori si possono trovare di solito polifenoli, flavoni, beta-caroteni. La loro caratteristica è quella di contrastare la formazione dei radicali liberi e cercare di ridurne la dannosità.

Nelle donne che vogliono avere una pelle sana è necessario avere una alimentazione equilibrata che possa garantire alla pelle un apporto proteico.