Occhiali da vista e da sole - Le tendenze per il 2022

Già da un po' di tempo gli occhiali, sia da vista che da sole, oltre ad essere strumenti ottici funzionali, sono diventati anche un accessorio per esprimere la propria personalità e per caratterizzarsi secondo un determinato stile.

Secondo gli studi del settore ci sarà per il mercato dell'occhialeria un tasso di crescita annuale dal 2021 al 2028 dell'8,5% annuo.

Fabbricatorino, marchio storico dell'occhialeria italiana, ha fatto il punto sui nuovi trend che caratterizzeranno il mondo degli occhiali nel 2022.

Ritorno agli anni '70 - Andranno di moda gli occhiali squadrati, ampi, sottili, istrionici, provocanti, seduttivi e rievocativi. Ci sarà particolare attenzione ai modelli genderless, con forme e colori che saranno mescolati per poter essere indossati da chiunque si vorrà distinguere.

Cat-eye - Il classico cat-eye si evolverà diventano più elegante ma mantenendo comunque le sue forme geometriche (che però saranno più affusolate ed armoniose). Ci sarà però un leggero aumento delle dimensioni.

Tondino - Forma perfetta per gli occhiali da vista, subirà una leggera trasformazione perchè verrà rielaborata in chiave moderna introducendo nuovi colori ispirati alle passerelle dell'alta moda.

Colori - Tartarugato, verde scuro, bordeaux, ocra, saranno i colori più richiesti ed apprezzati. Si tratta di colori che vogliono celebrare ancora una volta gli anni '70, che hanno rappresentano una svolta per il mondo della moda.

Lenti - Con la maggiore esposizione a dispositivi digitali è cresciuta la necessità di usare lenti contro le luci blu emesse dai vari device. Sono state realizzate e sono spesso utilizzate lenti fotocromatiche o intelligenti che si possono adattare alle condizioni climatiche e di luce. Continueranno ad essere in voga i filtri colorati in particolar modo per gli occhiali da sole.

Sostenibilità - Si avrà preferenza non solo per prodotti 'sostenibili' dal punto di vista dei materiali ma anche dal punto di vista della qualità (devono durare il più a lungo possibile ed evitare il cosidetto fast fashion). Tra i materiali utilizzati troviamo aceto, materiali realizzati con risorse al 100% vegetali. Fabbricatorino sta sperimentando una nuova linea in plastica riciclata e gran parte delle nuove collezioni è in Bio Acetato.