Beauty - Ecco i cinque trend 2021

Dopo anni nei quali è stato proposto un canone di bellezza unico e stereotipato, negli ultimi anni c'è stato un cambiamento che secondo gli esperti porterà il mondo della moda e del beauty ad essere più inclusivo, più rispettoso del singolo e della sua liberta d'espressione.

Abiby, talent scout di prodotti 'must have' nel mondo del beauty, per il mese di ottobre ha dedicato uno spazio ad hoc a tutte le persone che vogliono restare sè stesse e mostrano le loro imperfezioni con orgoglio.

Al contempo sono state individuate 5 tendenze beauty che raccontano un nuovo modello di bellezza. Ecco quali sono.

Skincare non convenzionale - Il mondo della cosmetica si sta concentrando sempre di più verso formule che non hanno fragranze, ma che sono adatte a tutti e soprattutto sperimentali: per esempio delle texture che cambiano a contatto con la pelle.

Grey hair revolution - Nel mondo dello spettacolo è sempre più frequente la scelta di non tingere più i capelli ma di lasciare crescere i capelli grigi senza tingerli. Questo tipo di capelli però contiene una percentuale ridotta di melanina che necessita per mantenerli di una cura costante con prodotti idratanti e nutrienti.

Genderless nail art - La manicure rappresenta oramai da anni una vera e propria estensione del proprio look che si affianca al vestiario ed al make up. Anche nel mondo maschile l'utilizzo della nail art è diventato un modo per esprimere tratti della propria personalità senza distinzione di genere e/o limitazioni.

Solido - Nel mondo della cosmetica si sta puntando sempre più a scelte sostenibili sia dal punto di vista delle formulazioni che del packaging. La prima rivoluzione in questo senso è quella dei prodotti solidi (shampoo, balsamo, scrub, detergenti viso), ossia soluzioni che riducono l'utilizzo della plastica.

Make up inclusivo - Oggi il make up è un mezzo per raccontarsi e raccontare il proprio stile senza alcuna distinzione di sesso e/o genere. Per questo motivo non è più 'scandaloso' l'utilizzo anche da parte degli uomini di trucco, fondotinta e lip gloss.