L'importanza del massaggio per il benessere del cuoio capelluto

Il massaggio è da sempre un toccasana contro la tensione perchè rilassa e riduce l'ansia. Gli effetti benefici di un massaggio possono agire anche sui capelli.

Molto spesso per quanto riguarda il cuoio capelluto si fa più attenzione al tipo di shampoo, al balsamo o maschere da utilizzare a seconda del tipo di capelli, alla scelta tra pettine e spazzola, al numero di lavaggi settimanali da effettuare.

Studi hanno però dimostrato che il massaggio del cuoio capelluto aiuta a preservare la qualità dei nostri capelli, a contrastarne l'indebolimento e la caduta.

Il Dott. Angelo Labrozzi, esperto della caduta dei capelli e collaboratore con l’Università di Chieti, afferma quanto segue: "Attraverso il massaggio cutaneo viene stimolata la circolazione sanguigna. Ciò rafforza i follicoli indeboliti e contrasta le condizioni che possono interrompere il processo di crescita dei capelli, inclusa la forfora e la pelle secca. Aiuta inoltre a rimuovere sebo, polvere e capelli morti, rendendo il cuoio capelluto un ambiente sano e pulito. Il massaggio va eseguito con movimenti circolari, applicando una pressione moderata, facendo attenzione a non aggrovigliare i capelli per evitare rotture e strappi dei peli dal follicolo. È preferibile effettuarlo prima dello shampoo, magari con del semplice olio di cocco, così da favorire l'apporto di ossigeno, il drenaggio linfatico e l'elasticità della pelle".

Altri studi condotti da due medici della California, Christina Phuong e Howard I. Maibach, hanno evidenziato come il massaggio del cuoio capelluto aumenta i llivello di penetrazione della lozione che si applica nella parte follicolare.

Bisogna però stare attenti al tipo di massaggio perchè in alcuni casi se la lozione viene applicata in modo inappropriato può anche apportare dei danni. “Un massaggio svolto da personale qualificato apporta sicuramente vantaggi, non solo in termini di assorbimento migliore, ma soprattutto potrebbe coadiuvare la risoluzione del problema interagendo con la fisiologia del corpo umano, attraverso l’ausilio di tecniche di movimento specifiche - sostiene Labrozzi - per questa ragione è vivamente sconsigliato improvvisarsi massaggiatori, prima di tutto perché esiste personale qualificato, e soprattutto perché un massaggio fatto male non solo non porterà benefici alla persona che ne ha bisogno, ma rischierà addirittura di essere controproducente danneggiando il paziente stesso”.