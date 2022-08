Cinque modi alternativi di combattere lo stress

Spesso diciamo o sentiamo dire di essere stressati. C'è però da chiarire come in ambito neuroimmunopsicoendocrinologico bisogna soffermarsi sul rapporto che sussiste tra percezione dello stress, stress effettivo e reazione allo stesso.

Lo stress, che in determinati ambiti può anche essere positivo perchè riesce a far uscire il meglio di noi, quando si accumula e non viene smaltito diventa ovviamente negativo ed agisce sulle cellule e sulla percezione di noi stessi.

Il fisiologo americano Walter Cannon lo ha da sempre giustamente definito come una reazione dell'organismo al cambiamento del suo precedente stato di equilibrio causato da un agente esterno (temperatura, ambienti biologici, agenti emotivi).

Oltre alle normali valvole di scarico, ossia l'esercizio fisico, la anza, uno sport, una passione, le uscite con gli amici, la meditazione, un'arte, o una pratica qualsiasi che ci porta a contatto profondo con noi stessi, esistono 5 modi semplici e sorprendenti per eliminare lo stress accumulato.

Camminare nel verde - Andare nei boschi, al fiume o al mare o fare una piccola passeggiata in un logo naturale permetterà di apprezzare tutto ciò che ci circonda e concentrarsi, passo dopo passo, solo sul respiro ed allontanare tutti i pensieri.

Pianta - Regalarsi una pianta viene considerato un segnale d'amore e di accudimento perchè significa prendersi cura anche di sè. E' oramai palese che spesso le piante possono avere un potere di guarigione e possono restituire tutto l'amore che gli viene dato.

Ballare - Danzare liberando il collo, la colonna vertebrale ed il bacino permette di far scorrere tanti pensieri, sganciarsi per un po' dal reale e sudare. Quindi a prescindere da come è andata la giornata conviene accendere la propria musica preferita ed iniziare a cantare e ballare.

Parlarsi allo specchio - E' una pratica che permette di smaltire stress e creare un contatto profondo cn noi stessi. Sorridi allo specchio, guardati, ricordati chi sei, che cosa vuoi dirti, esprimi i desideri che ti caratterizzano. Qualcuno consiglia anche di farsi dei complimenti sinceri ed appassionati.

Spegnere il cellulare - Sembra un cosa stupida ma non lo è, in primis perchè elimina l'ansia di essere cercato e di essere sempre reperibile. Spegnere il cellulare significa essere padroni nuovamente del proprio tempo, avere la sensazione di poter gestire le risposte, le repliche e le reazioni ai tuoi interlocutori. Essere sempre a disposizione degli altri è qualcosa che aumenta lo stress. Per le prime volta si consiglia di farlo per poco tempo e se ha effetti positivi ripeterlo per più tempo. Per coloro che hanno famiglia ovviamente conviene farlo quando si sa che sono al sicuro e non troppo lontani.