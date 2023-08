Olio di Amla: proprietà e benefici

Spesso conosciuta come uva spina, l'olio di Amla da secoli oramai viene usato nella medicina ayurvedica come rimedio di bellezza delle donne per capelli e pelle.

Di colore verde e con piccole striature verticali il frutto (commestibile e dal sapore acido) è ricco di vitamina C, flavonoidi ed anti-ossidanti.

La vitamina C aiuta a riequilibrare la produzione di sebo nel cuoio capelluto, nutrendo in profondità le fibre capillari e svolgendo anche un'azione rinforzante. Secondo alcuni esperti avrebbe anche la capacità di contrastare la formazione di capelli grigi.

La cosa più facile da notare utilizzando l'omio di Amla nella propria 'routine di bellezza giornaliera' è la capacità di nutrire la fibra capillare contrastando in questo modo secchezza ed opacità dei capelli, che saranno più sani, luminosi e morbidi.

Facilmente acquistabile in erboristeria, l'olio di Amla, ha anche una funzione estetica: può quindi essere utilizzato anche solo per dare luminosità ai capelli, migliorando la qualità del fusto ed agendo anche sulla formazione delle doppie punte. Basterà inoltre metterne qualche goccia sui capelli per renderli più morbidi e facilmente pettinabili.

L'olio di Amla può inoltre essere utilizzato per massaggi ed impacchi, da tenere per almeno 60 minuti. Basterà stenderlo sulla pelle detersa e leggermente umida dopo la doccia: in questo modo si avrà un miglioramento del microcircolo e il contrasto alla pelle secca ed alla desquamazione.

Dopo il suo utilizzo è sempre preferibile evitare l'esposizione al sole nelle dodici ore successive perchè la pelle potrebbe risultare eccessivamente sensibile. Sconsigliato ovviamente l'utilizzo durante la gravidanza e l'allattamento.