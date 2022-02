Tra i rimedi contro alcuni disturbi della pelle, contro la scarsa circolazione sanguigna o problemi dell'apparato muscolo-scheletrico ci sono anche i sali del Mar Morto.

Si tratta di sali che provengono dall'omonimo lago che bagna Israele, Giordania e Cisgiordania che rispetto ad altri sali sono particolarmente ricchi di magnesio, calcio e potassio.

Sale del Mar Morto - Proprietà e benefici

- è particolarmente efficace nel trattamento della pelle secca, irritata o infiammata che presenta arrossamento, prurito o screpolatura

- trattamenti a base di sale del Mar Morto vengono effettuati anche per curare dermatite atopica ed acne

- lavaggi ed impacchi risultano utili contro la psoriasi

- vengono utilizzati per dare sollievo in caso di artrite psoriasica, artrite reumatoide ed artrosi

- agiscono positivamente sulla circolazione sanguigna migliorando ritenzione idrica, cellulite, sensazione di pesantezza agli arti inferiori, stanchezza o gonfiore a livello di piedi e caviglie, geloni a mani e piedi

- anche se non si hanno particolari disturbi il sale del Mar Morto può risultare utile per il rilassamento muscolare (per ridurre la tensione muscolare), calmare i dolori da crampi, strappi, contusioni e per migliorare l'aspetto generale della pelle

I sali del Mar Morto possono essere inoltre utilizzati per bagni rilassanti, pediluvi, impacchi e scrub.

Normalmente il loro utilizzo non presenta alcun effetto collaterale. Solamente in caso di eccessiva sensibilità della propria pelle potrebbe comportare reazioni allergiche (orticaria) o irritazione cutanea. Per questo motivo è come sempre preferibile chiedere preventivamente al proprio medico di fiducia.