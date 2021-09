Scrub alle labbra - Alcune ricette fai-da-te

Non solo viso e corpo: è importante proteggere periodicamente le nostre labbra con degli scrub accurati: ecco alcuni che si possono facilmente preparare in casa

Molti in cosmetica sottovalutano l'importanza dello scrub, dedicandosi solamente a quello viso e corpo e non a quello delle labbra.

La pelle delle labbra, invece, è molto sensibile ed è facilmente sottosposta a screpolature o irritazioni perchè continuamente alla mercè di sole, freddo, vento.

Scrub labbra - Quali benefici

- rimuovere le cellule morte, eliminare pellicine e screpolatura, stimolare la circolazione sanguigna

- maggiore resa e maggiore durata dei rossetti e dei lip gloss

- effetto idratante e lenitivo a maggior ragione se dopo ogni scrub viene applicato un balsamo naturale a base di olio di oliva o burro di karitè

Scrub fatti in casa - Le ricette

Miele e zucchero - Mescolare 1 cucchiaino di miele con 1 cucchiaio di zucchero (puoi scegliere quello bianco più delicato oppure quello di canna più granuloso), poi applicare il composto sulle labbra massaggiando con movimenti circolari, lasciare in posa per 5 minuti e sciacquare con acqua tiepida. Per un effetto ancora più nutriente, aggiungere 2 massimo 3 gocce di olio essenziale di jojoba o di mandorle dolci.

Labbra secche (a base di olio di mandorle dolci) - Versare 1 cucchiaio di zucchero e 1 cucchiaio di olio di mandorle dolci in una ciotolina di ceramica e mescolarli fino ad ottenere una pasta non troppo liquida. Massaggiare il prodotto delicatamente, senza esercitare troppa pressione, poi sciacquare con acqua tiepida. Ripetere l’applicazione almeno un paio di volte alla settimana.

Labbra da volumizzare (al peperoncino) - Mescolare 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di zucchero di canna e un pizzico di peperoncino, da dosare con attenzione soprattutto se si hanno labbra sensibili. Poi, massaggiare il composto con leggeri movimenti circolari e sciacquare con abbondante acqua tiepida.