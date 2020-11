Prurito ai capelli: cause e rimedi naturali

Tra i problemi da affrontare quotidianamente a livello fisico c'è anche quello del prurito al cuoio capelluto. Questo fastidio può essere più o meno intenso, localizzato o generalizzato, episodico o costante nel tempo (in questo caso può anche portare a rossore, desquamazione e dolore).

Ecco di seguito quali possono essere le cause e quali i rimedi contro questo fastidio.

Cause

Forfora - Desquamazione del cuoio capelluto accompagnata da prurito

Dermatite seborroica - E' una malattia cutanea caratterizzata dalla presenza di lesioni squamose ed infiammazioni soprattutto dietro le orecchie ed in alcuni casi sul petto e sulle sopracciglia

Dermatite da contatto - Viene spesso causata dall'intolleranza o dall'allergia ad alcuni componenti dei prodotti coi quali ci si lava; il prurito sorge dopo l'applicazione di questi prodotti

Psoriasi - Bruciore, prurito, chiazze rossastre con squame di colore bianco e secco. Causa un prurito più o meno intenso

Stress - Periodi di stress possono causare un forte indebolimento del fusto dei capelli con irritazioni, prurito e caduta

Tinte - Le tinte o altri prodotti per capelli tropppo aggressivi rappresentano la causa più comune sia di prurito che di bruciore

Prurito - Rimedi

Tuorlo d'uovo - Applicarlo come maschera pre lavaggio per 20-30 minuti per fare diminuire il prurito; l'uovo contiene proteine e grassi che nutrono il cuoio capelluto

Olio essenziale di menta - Dona sollievo immediato grazie al suo effetto fresco ed antinfiammatorio. Basta aggiungerne una piccola quantità allo shampoo che utilizziamo normalmente

Calendula - Preparare un infuso a base di calendula ed utilizzarlo come balsamo o crema: grazie alle sue proprietà sarà in grado di calmare sia l'infiammazione che l'irritazione

Aloe e camomilla - Mescolare 3 cucchiai di gel di aloe vera con 7 gocce di olio essenziale di camomilla ed applicare il tutto sui capelli per circa 20 minuti

Olio di cocco e tea tree - Mescolare 3 cucchiai di olio extravergine di cocco e 7 gocce di olio essenziale di tea tree, applicarlo sui capelli prima di andare a dormire e lasciarlo agire per tutta la notte. Lavare i capelli al risveglio. Fare attenzione in caso di pelle troppo sensibile perchè l'olio di tea tree potrebbe creare irritazione