Retinolo: cos'è, benefici e proprietà

Le star moderne, in ambito cosmetico, non possono fare oramai a meno del retinolo, ossia la forma alcolica della vitamina A che ha proprietà esfolianti, illuminanti ed anti-age.

Ecco, grazie alla Dott.ssa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO, quali sono i benefici e quali le controindicazioni dell'uso cosmetico del retinolo.

- il retinolo è una sostanza ad uso cosmetico che non va confuso con l'acido retinoico che sono sostanza che possono essere contenute nei farmaci e che vanno assunte solamente dietro prescrizione medica

- il retinolo viene spesso utilizzato in cosmetica per la rigenerazione della pelle, per diminuire le rugosità e per migliorare l'idratazione della pelle e conferirgli maggiore luminosità

- se applichiamo sulla pelle un cosmetico con retinolo attiviamo un meccanismo di trasformazione in virtù del qual si trasforma il retinolo in acido retinoico (sostanza attiva sugli epiteli cutanei e sull'attività di secrezione della ghiandola sebacea) e questo meccanismo nel tempo ha una efficacia 'antiaging'.

- si ha un miglioramento dell'idratazione e del tono della pelle e quest'ultima appare maggiormente luminosa

- i cosmetici a base di retinolo possono essere utilizzati nei casi di ispessimento cutaneo, ipercromie, micro e macro rugosità, decadimento del terzo inferiore del viso, collo e decolletè

- non vanno usati tali cosmetici dove è riscontrabile allergia ed eccessiva sensibilità al retinolo e dopo che ci si è sottoposti a trattamenti estetici come laser e peeling

- quando si usa un cosmetico con retinolo bisogna al contempo utilizzare un fattore di protezione solare ad alta protezione per preservare i benefici anti-age che si ottengono

- i prodotti cosmetici che contengono vitamina A vanno quindi usati preferibilmente nelle ore notturne e se utilizzati di giorno, come sopra specificato, meglio usare una protezione solare alta