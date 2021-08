Maschere per capelli grassi: ricette fai-da-te con ingredienti naturali

Chi ha i capelli grassi e non ha tempo o denaro per acquistare una maschera adatta al proprio tipo di capelli può tranquillamente optare per 5 ricette dai-da-te molto veloci da realizzare e tutte a base di ingredienti naturali.

La maschera per capelli è un trattamento grazie al quale si contrasta il fenomeno dei capelli grassi, che derivano ad una eccessiva produzione di sebo che rende la chioma sporca e unta anche poco dopo l'ultimo shampoo. Come se non bastasse i capelli sono anche senza volume.

Maschere per capelli grassi - Ricette fai da te

Maschera con tea tree oil - E' una maschera perfetta per chi ha la cute grassa e le punte secche. Bisogna mettere insieme in una ciotola 1 cucchiaio di olio di mandorle e 5 gocce di tea tree oil ed applicare il composto sui capelli con movimenti circolari. La maschera va tenuta per 10 minuti e poi va risciacquata con acqua

Maschera pre-shampoo per il cuoio capelluto grasso - Mesciolare 2 cucchiai di gel di aloe vera, 2 di acqua e 2-3 gocce di olio essenziale di tea tree ed applicare il composto sui capelli, coprirlo con pellicola ed attendere che faccia il suo lavoro per 1 ora. Alla fine risciacquare con acqua e lavare i capelli con il solito shampoo.

Maschera pre-shampoo con zenzero e limone - E' una maschera purificante che serve per trattare i capelli grassi con troppa forfora e permette di riavviare bene la microcircolazione del capello. Frullare un pezzo di zenzero con 1 cucchiaio di succo di limone, mescolare questo composto insieme a 3 cucchiai di gel di aloe vera ed applicarlo sul capello anche aiutandosi con un pennello. Lassciare agire per 40 minuti ed infine lavare con shampoo sebo regolatore.

Maschera per capelli grassi con bicarbonato e limone - Si può distribuire il bicarbonato anche a secco sulle radici e lasciarlo agire per qualche minuto o si può creare un composto a base di bicarbonato e succo di limone (ed ovviamente acqua) che deve essere applicato sui capelli per circa 10 minuti. Al termine risciacquare con abbondante acqua e fare lo shampoo.

Maschera per capelli all'argilla - Va fatta nel momento in cui c'è troppo sebo in eccesso. Bisogna mescolare in una ciotola 50g di argilla in polvere, 1 cucchiaio di aceto di mele ed acqua (da aggiungere a poco a poco). Applicarlo su tutta la lunghezza dei capelli e lasciarlo agire per circa 15 minuti. Al termine risciacquare e procedere con il solito shampoo.