Green Sport Enviroment: 10 idee sostenibili applicate agli sport

Lo sport viene considerato un importante fattore green e le conferme a tal proposito sono innumerevoli: dai campi da basket realizzati con migliaia di scarpe agli stadi calcio in legno fino alle reti da pesca riciclate per la pallavolo, scopriamo le 10 iniziative green più innovative del mondo sportivo

Sostenibilità e sport: un connubio possibile secondo l'Agenda di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che ha pubblicato una vera e propria guida nel lontano 2006 dal titolo 'Sport, Environment e Sviluppo Sostenibile'.

Da quel momento in poi la sostenibilità ha trovato spazio nel business sportivo e soprattutto nella pianificazione delle organizzazioni sportive internazionali.

In particolar modo la US Green Technology ha formito sei consigli specifici per rendere le strutture sportive sostenibili.

- realizzazione di impianti modulari facili da assemblare

- utilizzo di energie rinnovabili (eolica e solare)

- creazione di un sistema di illuminazione a led per le installazioni al chiuso

- potenziamento degli impianti di riscaldamento e raffreddamento

- riciclo dell'energia

- ascesa dei sistemi di gestione integrati

Ecco di seguito alcuni esempi che riguardano la sostenibilità applicata allo sport.

Padel - Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club, ha sottolineato come in piazza Gae Aulenti a Milano per riprodurre una location temporary sono stati utilizzati dei container (rapida installazione, veloce realizzazione e niente cemento).

Calcio - La squadra inglese del Forest Green Rovers punta entro il 2025 a costruire lo stadio più ecologico del mondo quasi interamente di legno.

Football americano - Lo stadio dei Philadelphia Eagles ha 11.000 pannelli solari e 14 turbine eoloiche che generano 1/3 dell'energia complessiva dell'impianto.

Surf - Le tavole vengono spesso realizzate utilizzando il 100% di rifiuti di plastica riciclata post-consumo.

Tennis - Una ricerca della Columbia University ha creato le palline Triniti, ossia palline da tennis ecologiche prodotte con un nuovo tipo di anima in gomma che gli permette di rimbalzare di più (4 volte) rispetto a quelle normali e di non richiedere l'utilizzo di aria pressurizzata.

Hockey su prato - In occasione di Tokyo 2020 il campo è stato realizzato in cardyon, costituito per il 20% da anidride carbonica.

Basket e pallavolo - Le reti da pallavolo possono essere create recuperando le reti da pesca scartate o che si trovano negli oceani. Ad Hong Kong c'è un campo da basket realizzato utilizzando 20.000 scarpe di ginnastica usate.

Cricket - La nuova frontiera è quella delle mazze sviluppate utilizzando canne di bambù