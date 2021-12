Sport praticati in Italia - Padel senza rivali, in ripresa tennis e calcetto

Uno studio condotto da Sportclubby, piattaforma di booking per lo sport e per il benessere, ha rivelato come nel 2021 gli italiani sono diventati più sedentari acquistando il 9% di pacchetti e lezioni rispetto al 2021.

Questo calo si è fatto sentire soprattutto nella fascia più matura della popolazione, ossia sopra i 65 anni (-28%), C'è stato invece un vero e proprio ritorno allo sport dei bambini: aumento del +299% di prenotazioni rispetto al 2020.

Lo sport del momento è sicuramente il padel, che fa registrare un tasso di nuovi iscritti nel 2021 del +274%.

Si sono inoltre triplicati i club digitali del +190% per gli amanti di questo sport. La presenza di piattaforme com Sportclubby ha contribuito a facilitare l'organizzazione delle partite e la ricerca di compagni di squadra in modo così esponenziale che circa il 37% gioca 3-4 volte a settimana e più di 1 su 10 giocano quotidianamente, week-end incluso.

Tra gli sport che hanno registrato notevoli aumenti c'è da considerare pure il tennis con un +94% rispetto al 2020. Sono raddoppiate rispetto al 2020 (+122%) anche le prenotazioni per quanto riguardano i campi da calcetto.

Sono tornati a crescere anche nuoto (+74%), calcio (+68%), wellness (+32%), ginnastica (+20%), lo yoga nella versione antigravity (+82%). Hanno visto scendere i propri iscritti il crossfit (-22%), fitness (-20%), spinning (-18%), pesi (-25%) e danza (-21%).

Prendendo in considerazione le regioni d'Italia, quella più attiva dal punto di vista sportivo è risultata essere in questo momento la Toscana, seguita da Campania e Liguria, Lazio ed Emilia Romagna.