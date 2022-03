Donne e sport - Il padel è sempre più 'pink'

Il padel è uno sport che sta prendendo sempre più piede in Italia con ben 5.000 campi sparsi lungo lo Stivale. Secondo quanto riporato da El Pais il 32% degli appassionati di questo sport in Spagna è del gentil sesso. In Francia alla fine del 2021 erano ben 2.000 le giocatrici classificate nel ranking nazionale.

Una indagine condotta dal 'The Guardian' ha rivelato che in Italia e Gran Bretagna hanno iniziato a praticare questo sport sia ragazze che donne 'over 60'.

In particolar modo in Italia 4 praticanti su 10, ossia il 35%, sono donne. La Federazione Italiana Tennis ha riferito che alla fine del 2021 sono 10.000 le donne tesserate.

Quali sono le ragioni di questo successo? Le ha cercate di spiegare Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club: "E' un sport semplice e per questo motivo così inclusivo, tutti possono mettersi in gioco e ci riescono senza particolari difficoltà. Sono state organizzate lezioni con maestri qualificati e tornei che hanno visto la partecipazione di tantissime giocatrici amatoriali".

Una indagine condotta da Digital Sevilla ha fatto emergere come le donne guardino più video rispetto agli uomini per un motivo semplice: giocano maggiormente di strategia che di potenza e quindi è fondamentale per loro soprattutto all'inizio apprendere i segreti di questo sport.

Al riguardo è intervenuto anche il commento di Cecilia D'Ambrosio, presidente della federazione monegasca di padel: "Non è un caso che questa disciplina sia sempre più popolare tra le donne. La crescita del padel femminile può essere vista a tutti i livelli, sia dal punto di vista amatoriale sia a livello professionistico, dove il panel dei tornei femminili si sta sviluppando molto rapidamente. L’aumento della presenza rosa sui campi è determinato da diversi fattori. Il padel è uno sport è divertente e può essere giocato anche a quattro: questo è un punto a favore delle donne perché adorano praticare discipline sportive di gruppo. Ma non è tutto: infatti, in Francia, al fine di soddisfare le esigenze delle singole giocatrici, la Federazione conferisce loro la possibilità anche d’iscriversi a tornei maschili in base al livello di preparazione delle singole atlete. Da ricordare inoltre il fattore adattabilità: il padel, infatti, risulta inclusivo proprio perché tutti riescono a mettersi in gioco senza difficoltà. Considerando quanto affermato fino ad ora e l’inevitabile aumento del numero di atlete, le Federazioni saranno chiamate a scendere in campo con l’obiettivo di organizzare più tornei femminili".