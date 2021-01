Palestra: come allestirne una in casa

Tra freddo e restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, allenarsi all'aria aperta diventa più complicato. Ecco allora che l'unica soluzione diventa quella di cercare di creare in casa propria un angolo ad hoc per il fitness.

Ecco quindi di seguito alcuni consigli da seguire per fare la scelta più adeguata.

Posizionamento - Bisogna scegliere una stanza con finestra per garantire il riciclo dell'aria. La stanza deve inoltre avere lo spazio necessario per mettere un armadio dove inserire tutti gli attrezzi. Se la casa non è troppo grande meglio scegliere una parte del soggiorno o della stanza da letto per allenarsi e farlo con un macchinaro che permette un allenamento total-body.

Illuminazione - Se c'è la finestra nessun problema. Se invece la stanza è poco luminosa meglio optare per una lampada a led che crea una luce solare perfetta senza aggravare i costi in bolletta.

Pavimento - Non è importante il genere, è fondamentale avere il rivestimento antiurto, antiscivolo ed antitrauma adeguato. Preferibile optare per pannelli di gomma o tappeti antiscivolo.

Attrezzi - Quelli più grandi vanno messi lungo la parete per lasciare la parte centrale libera ed eseguire senza problemi gli esercizi. A seconda degli obiettivi non possono mancare il tapis roulant (necessario per bruciare grassi e tonificare gambe), la cyclwette (permette di dimagrire e rassodare il corpo migliorando la microcircolazione), l'ellittica (perfetta per allenare tutto il corpo ed in particolar modo gambe, glutei, barccia ed addome), il vogatore (sviluppa quasi tutti i muscoli del corpo), la panca (per rafforzare soprattutto spalle e braccia), il gradino da step (per cosce e glutei tonificati), i manubri ed i bilancieri (per rafforzare in generale tutta la muscolatura).

Stereo - Per rendere l'allenamento più movimentato non può mancare della buona musica che può provenire da un impianto stereo, da un televisore appeso alla parete.

Specchio - Fondamentale per capire se stiamo facendo in modo corretto o meno l'esercizio.