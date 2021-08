Dimagrire e tonificare le cosce - Dieta ed esercizi

Indubbiamente l'interno coscia e la coscia in generale rappresentano la parte più critica del corpo delle donne. Ma dimagrire e tonificare quelle zone non è impossibile: basta seguire una dieta sana ed equilibrata e fare degli esercizi che permettano di far lavorare i muscoli dell'interno coscia.

Dieta - Quale seguire

Bisogna assumere le giuste quantità di grassi, carboidrati e proteine. Un esempio può essere la dieta del supermetabolismo. Ma per essere sicuri di fare la scelta giusta è sempre meglio rivolgersi ad un professionista.

Esistono però dei consigli che valgono per qualunque tipo di dieta.

- consuma farine e cereali integrali, legumi, pesce e carni magre

- per combattere la ritenzione idrica bevi 1 litro e mezzo di acqua lontano dai pasti, evita bevande gassate, succhi di frutta, bibite zuccherate in generale

- consuma acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi in un rapporto di un terzo ciascuno, ed evitare al massimo l’assunzione di acidi grassi insaturi modificati

- chi soffre di ritenzione idrica e cellulite deve ricorrere a trattamenti localizzati drenanti e sgonfianti come fanghi di alga guam, integratori per stimolare la circolazione, massaggi e bende

- consumare poco sale, utilizzare spezie ed erbe aromatiche

- evitare lo zucchero perchè aumenta la circonferenza di cosce e glutei

- consumare molta frutta e verdura, facendo però attenzione agli zuccheri della frutta: sono sufficienti 2-3 porizioni al giorno per un massimo di 500-600 grammi

Esercizi - Quali eseguire

Squat a parete - Poggia la schiena contro il muro e metti i piedi divaricati, poi fletti le gambe come a sederti su una sedia invisibile. Rimani in questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza. Fai 3 o 4 serie da 10 movimenti, riposandoti qualche secondo tra l’una e l’altra.

Affondi - Parti in piedi, con i piedi divaricati alla stessa larghezza delle anche, e mentre contrai gli addominali e i glutei alza un piede in avanti, in modo che il ginocchio formi un angolo retto con il pavimento, senza mai toccare terra. Mantieni questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza.

Squat - In piedi, con le braccia posizionate davanti a te e sollevate a 90 gradi rispetto al busto, fletti le ginocchia a 90 gradi, facendo attenzione a mantenere la schiena dritta e l'addome in dentro, e risali. Ripeti l’esercizio 20 o 30 volte.