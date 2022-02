Ashtanga Yoga - Cos'è e benefici

Tra le tecniche di rilassamento maggiormente in voga per sfuggire alla freneticità della vita c'è sicuramente lo yoga.

Lo yoga viene definito come 'la cessazione delle fluttuazioni della mente' e l'Ashtanga Yoga, disciplina tradizionale del Sud dell'India, lavora sul corpo, rendendolo sano, flessibile, forte, e sulla mente, grazie al controllo del respiro.

Ashtanga Yoga - Cos'è

E' una forma di yoga dinamico dove le posizioni fisse (chiamate asana) si susseguono in un flusso ordinato e continuo con specifica attenzione alla coordinazione tra respirazione, sguardo, movimento. In questo modo il corpo si purifica, espelle tossine e sviluppa uno stato di salute che conferisce maggiore equilibrio e funzionalità al nostro sistema nervoso.

I movimenti (asana) sono organizzati in sequenze e divisi in sei serie. Oggi l'ashtanga yoga viene praticato ed insegnato secondo due tipologie di lezione.

1. Mysore style - Lo studente acquisisce a poco a poco autonomia nella gestione dei movimenti e del respiro grazie al sostegno dell'insegnante. La pratica viene fatta tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'alunno, modificando per esempio alcune posture in relazione alle competenze motorie raggiunte in un determinato momento.

2. Lezione guidata - Lezione di gruppo dove tutti si muovono sulla base delle indicazioni a voce dell'insegnante che nomina le posizioni e conta la durata della posture ed i movimenti in entrata ed in uscita avendo cura che questo ritmo sia sostenibile per gli alunni.

Ashtanga Yoga - Benefici

- il lavoro di piegamenti in avanti e sulle anche sviluppa una motilità utile a liberare tensioni ed avere una corretta postura della colonna vertebrale

- in tutte le lezioni si comincia ascoltando il corpo, curando articolazioni, postura e mobilità e solo successivamente si arriva a lavorare con il respiro

- è una pratica che insegna ad accettare per sviluppare resilienza, cercando equilibrio mentale attraverso il controllo del respiro