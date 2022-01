Allenamento con fasce elastiche - Quali benefici

La fasce elastiche sono uno strumento di allenamento ideale per coloro che non hanno tempo o voglia di andare in palestra ma vogliono tenersi in forma.

Permettono inoltre di lavorare sulla resistenza, riducendo la possibilità di infortuni durante l'attività fisica, migliorando la capacità cardiovascolare ed il sistema immunitario e sviluppando massa muscolare e forza.

Per poter produrre questi effetti devono però essere utilizzate con regolarità.

Fasce elastiche - Quali benefici

1 - Sono disponibili in diversi livelli di resistenza e sono quindi ottimali sia per chi è esperto di allenamento che chi è alle prime armi. In questo modo si potrà aumentare in modo graduale e mirato il proprio allenamento.

2 - Possono essere utilizzate per allenare qualunque muscolo o gruppo muscolare. Se per esempio vogliamo sviluppare muscoli delle gambe sarà sufficiente utilizzare le fasce elastiche durante gli squat.

3 - Possono essere usate da sole o in sinergia con altri attrezzi sportivi. Se ad esempio si utilizzano contemporaneamente fasce e manubrio si potranno allenare i bicipiti in modo più efficiente. Non bisogna comunque mai esagerare.

4 - Grazie alle loro dimensioni ridotte ed al loro peso minimo possono essere trasportate in valigia senza problemi e si possono utilizzare dovunque (anche in albergo).

5 - Coloro che si vogliono allenare in casa hanno nelle fasce elastiche il loro alleato ideale perchè sono lo strumento fitness perfetto anche quando si ha poco spazio in casa e non possiamo realizzare una palestra. Basta veramente poco spazio infatti per eseguire gli esercizi ed alla fine potranno essere riposte in una sacca o in un cassetto.