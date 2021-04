Padel mania: benefici e controindicazioni

In questo periodo, in tutta Italia, lo sport che sta sicuramente spopolando di più è il padel. In primis perchè può essere giocato all'aperto, in secondo luogo perchè risulta molto utile come attività motoria e come occasione di ritrovo anche per tutta la famiglia, potendo essere giocato dai bambini fino agli anziani.

Come per tutti gli sport, prima di praticarlo, è bene sentire il parere preventivo di un medico sportivo o del proprio medico di base.

Nonostante si tratti di una attività sportiva che non richiede un eccessivo sforzo fisico, in realtà i vantaggi del padel sono innumerevoli.

Padel - Benefici

- mantenersi in forma

- dimagrire

- tonificare i muscoli

- stare in compagnia

- è uno sport dinamico ed aerobico, che allena il corpo dal punto di vista del cardio, della forza, della coordinazione e dell'elasticità

- tonifica le braccia e rassoda i glutei nei punti critici

- se praticato con costanza fa bruciare calorie, aiutando come sopra specificato e dimagrire

- gambe, addominali e braccia vengono allenate in modo divertente senza neanche rendersene conto

Padel - Controindicazioni

Si tratta di controindicazioni che riguardano soprattutto coloro che iniziano a giocare dopo lunghi periodi di inattività o che non effettuano praticamente mai un adeguato riscaldamento

- infiammazioni alle articolazioni

- distorsioni

- dolori muscolari

- gli infortuni di tipo traumatico sono dovuti soprattutto ai repentini e necessari cambi di direzione

- esistono pure le patologie legate al sovraccarico, ossia alla ripetizione del gesto tecnico in modo intenso ed eccessivo

- sono molto frequenti le contratture lombari dovute alle posizioni di gioco ed alle torsioni violente

- frequenti anche le distorsioni alle caviglie e le tendiniti al ginocchio

Alcuni studi hanno dimostrato che ad essere soggetti a problemi alla spalla sono più gli uomini che le donne ed invece che le donne soffrono più spesso di contratture al polpaccio.

Link utili

Dove giocare a padel a Catania