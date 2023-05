Esercizio fisico e perdita di peso: cosa c'è da sapere

La strada vincente per perdere peso è rappresentata da una corretta dieta abbinata ad un regolare esercizio fisico.

La sola dieta, a maggior ragione quando si parla di individui sedentari, porta sì comunque ad una riduzione di peso in cui il calo non è di sola massa grassa ma anche di una consistenta quantità di massa muscolare, con conseguente riduzione del metabolismo ed una rapida ripresa di chili quando verrà interrotta la dieta.

I kg che verranno riacquistati saranno poi di massa grassa e non di muscolo, per cui ad ogni dieta ci si ritroverà sempre più flaccidi, meno forti e con la necessità di fare diete sempre più estreme per scendere nuovamente di peso.

Per avere un risultato ottimale è quindi necessario abbinare ad una dieta sana ed equilibrata (non per forza troppo restrittiva) un esercizio fisico costante e quotidiano dove l'attività motoria deve essere basata sulle caratteristiche dell'individuo, abbinando una parte aerobica (quotidiana) ad esercizi per il mantenimento e miglioramento del tono muscolare (almeno due volte a settimana).

Solo la camminata o solo la corsa favoriscono un processo di distruzione della massa muscolare con calo del metabolismo e conseguente minore efficacia della dieta.

E' quindi fondamentale che per ogni persona l'attività fisica sia 'individualizzata' e svolta con una intensità di carico corretta, incrementando nel tempo durata e progressione dell'esercizio.

Quando si raggiungerà il peso desiderato si dovrà proseguire l'attività fisica in modo costante e regolare, non solo per evitare di riprendere peso ma anche per mantenere uno stato di salute ottimale, avere 'efficiente' l'apparato cardiorespiratorio e muscolo-scheletrico, migliorare il proprio stato psicologico, ridurre lo stress, favorire il sonno e rallentare in generale l'invecchiamento fisico e cerebrale.