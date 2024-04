Utilizzo delle sigarette elettroniche: i risultati degli studi del CoEHAR dell'Università di Catania

“I numerosi studi condotti nel campo della riduzione del danno da fumo hanno riscontrato interesse da ogni parte del globo. L'eccellenza e l'indipendenza dei nostri ricercatori, l'attenzione a metologie e conclusioni ed il forte impatto scientifico nella comunità internazionale ci consentono oggi di garantire l'autorevolezza dei nostri studi su ogni ambito di ricerca”. E' quanto dichiara il professore Riccardo Polosa, fondatore del CoEHAR, centro di eccellenza dell'Università di Catania, in risposta allo studio condotto dall'American College of Cardiology che ha evidenziato i collegamenti tra 'svapo' ed insufficienza cardiaca.

Il centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo dell'Università di Catania vanta 12 progetti di ricerca scientifica internazionale sull'utilizzo di strumenti per la riduzione dei danni da fumo, più di 140 pubblicazioni scientifiche sul tema, un team di 90 scienziati, più di 50 meeting internazionali e circa 1000 ricercatori provenienti da tutto il mondo. Un indotto scientifico, da non dimenticare, che ha contribuito fortemente alla crescente esplosione dell'interesse turistico ed imprenditoriale da parte di Stati Uniti, Asia e paesi europei verso la città di Catania.

Grazie ai risultati di una recente revisione sistematica condotta nell'ambito del progetto “In Silico Science”, coordinato dalla dottoressa Renée O'Leary, la ricercatrice canadese appartenente al CoEHAR, è stato dimostrato che le sigarette elettroniche non aumentano i rischi cardiovascolari.

"Lo studio ha valutato le prove di ricerche cliniche condotte su un campione reale di fumatori, includendo 25 ricerche per un totale di 1.810 partecipanti fumatori. Inoltre, i ricercatori hanno valutato i dati provenienti da due studi clinici secondo i quali l'uso di sigarette elettroniche comporterebbe alcuni benefici: i partecipanti con ipertensione, infatti, hanno manifestato una riduzione clinicamente significativa della pressione sistolica dopo un anno di utilizzo della sigaretta elettronica. Per quanto riguarda i possibili effetti dello svapo sulla frequenza cardiaca, inoltre, 8 studi in acuto non hanno trovato alcun incremento significativo con le ecig", si legge nella nota.

Rispondendo a quanto evidenziato dallo studio condotto dall'American College of Cardiology, il professore Riccardo Polosa ha spiegato: “In primo luogo, questa notizia di rilevanza mondiale deriva da un riassunto presentato a una conferenza e non da un articolo sottoposto a revisione peer-review. Nessuno ha potuto visionare i dettagli dello studio, il che rende la sua diffusione alla stampa non solo poco etica, ma anche cinica, sebbene tale pratica sia tipica delle organizzazioni sanitarie americane durante conferenze sponsorizzate dalle aziende farmaceutiche. Il disegno dello studio permette di speculare sulle possibili cause dell'associazione, ma non di stabilire un chiaro nesso di causalità”.

"La maggior parte dei partecipanti allo studio dell'American College erano ex-fumatori. Questo rende estremamente difficile distinguere l'effetto dello svapo da quello del fumo. Anche se sono necessari ulteriori studi, si può affermare che per alcune categorie di pazienti affetti da particolari patologie e che non riescono a smettere di fumare da soli, il passagio dal fumo di sigaretta convenzionale all'utilizzo di prodotti senza combustione porta ad una importante riduzione del danno fumo correlato", conclude la nota.